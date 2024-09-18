НОВОСТИОбщество

На Алтае пройдут антитеррористические учения на пивоваренном заводе

В связи с этим движение утром будет затруднено

18 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Учения "Молния-2024" / группа по взаимодействию со СМИ оперативного штаба Алтайского края
Учения "Молния-2024" / группа по взаимодействию со СМИ оперативного штаба Алтайского края

В Алтайском крае в селе Бочкари пройдут антитеррористические учения на территории Бочкаревского пивоваренного завода и спортивного комплекса "Спортлайф", сообщает региональный оперативный штаб.

"С 19 по 20 сентября состоится тактико-специальное учение регионального оперативного штаба "Метель-2024", в ходе которого будет реализован комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы", – говорится в сообщении.

В связи с этим 19 сентября с 08:00 будет ограничено движение по улицам, прилегающим к территории спорткомплекса.

Для отработки межведомственного взаимодействия задействуют силы и средства УФСБ России по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Управления Росгвардии по Алтайскому краю, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, Центра управления регионом Алтайского края, а также участие примут представители краевых и муниципальных органов власти.

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

400 человек, БТР и вертолёт. Антитеррористические учения прошли в Алтайском крае

Межведомственную тренировку провели в спортивном лагере "Олимп" под селом Бобровка
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Учения

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:49:23 18-09-2024

Всё правильно. Стратегически очень важный объект. А то вдруг что, и без пива останемся.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:38 18-09-2024

А что ни на территории женской бани ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:50:13 18-09-2024

Гость (16:59:38 18-09-2024) А что ни на территории женской бани ?... Там движение не может быть затруднено...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:32:51 18-09-2024

по-хорошему надо это проводить в магазинах "5 пятёрочка"
(кто понял, тот понял)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кеша

17:59:02 18-09-2024

Нет! Вы что серьезно или прикалываетесь и издеваетесь. Назовите мне хоть один случай, когда террористы захватывали пивоваренный завод? И если они захватят завод нахрена его штурмовать? Пиво закончиться они там и так сдохнут с похмелья. Или сдадутся ...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:43 18-09-2024

Потом на ликеро-водочном. А потом понеслась по КБ, БРистолям и тп...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
От жен

18:42:53 18-09-2024

И как долго вы там учиться собираетесь?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:51:27 18-09-2024

От жен (18:42:53 18-09-2024) И как долго вы там учиться собираетесь?... Много делов... Учиться, учиться и учиться...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Царица

08:32:44 19-09-2024

Теперь ты пьяный по моей вине 😅😅😅

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров