На Алтае пройдут антитеррористические учения на пивоваренном заводе
В связи с этим движение утром будет затруднено
18 сентября 2024, 16:40, ИА Амител
В Алтайском крае в селе Бочкари пройдут антитеррористические учения на территории Бочкаревского пивоваренного завода и спортивного комплекса "Спортлайф", сообщает региональный оперативный штаб.
"С 19 по 20 сентября состоится тактико-специальное учение регионального оперативного штаба "Метель-2024", в ходе которого будет реализован комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы", – говорится в сообщении.
В связи с этим 19 сентября с 08:00 будет ограничено движение по улицам, прилегающим к территории спорткомплекса.
Для отработки межведомственного взаимодействия задействуют силы и средства УФСБ России по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Управления Росгвардии по Алтайскому краю, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, Центра управления регионом Алтайского края, а также участие примут представители краевых и муниципальных органов власти.
16:49:23 18-09-2024
Всё правильно. Стратегически очень важный объект. А то вдруг что, и без пива останемся.
16:59:38 18-09-2024
А что ни на территории женской бани ?
19:50:13 18-09-2024
Гость (16:59:38 18-09-2024) А что ни на территории женской бани ?... Там движение не может быть затруднено...
17:32:51 18-09-2024
по-хорошему надо это проводить в магазинах "5 пятёрочка"
(кто понял, тот понял)
17:59:02 18-09-2024
Нет! Вы что серьезно или прикалываетесь и издеваетесь. Назовите мне хоть один случай, когда террористы захватывали пивоваренный завод? И если они захватят завод нахрена его штурмовать? Пиво закончиться они там и так сдохнут с похмелья. Или сдадутся ...
18:35:43 18-09-2024
Потом на ликеро-водочном. А потом понеслась по КБ, БРистолям и тп...
18:42:53 18-09-2024
И как долго вы там учиться собираетесь?
19:51:27 18-09-2024
От жен (18:42:53 18-09-2024) И как долго вы там учиться собираетесь?... Много делов... Учиться, учиться и учиться...
08:32:44 19-09-2024
Теперь ты пьяный по моей вине 😅😅😅