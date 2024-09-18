На Алтае пройдут антитеррористические учения на пивоваренном заводе

В связи с этим движение утром будет затруднено

18 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Учения "Молния-2024" / группа по взаимодействию со СМИ оперативного штаба Алтайского края

В Алтайском крае в селе Бочкари пройдут антитеррористические учения на территории Бочкаревского пивоваренного завода и спортивного комплекса "Спортлайф", сообщает региональный оперативный штаб.

"С 19 по 20 сентября состоится тактико-специальное учение регионального оперативного штаба "Метель-2024", в ходе которого будет реализован комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы", – говорится в сообщении.

В связи с этим 19 сентября с 08:00 будет ограничено движение по улицам, прилегающим к территории спорткомплекса.

Для отработки межведомственного взаимодействия задействуют силы и средства УФСБ России по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Управления Росгвардии по Алтайскому краю, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, Центра управления регионом Алтайского края, а также участие примут представители краевых и муниципальных органов власти.