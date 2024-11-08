На Алтае пьяная женщина без прав устроила ДТП
Автомобилистке оказывали медпомощь
08 ноября 2024, 23:00, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Онгудайском районе Республики Алтай нетрезвая женщина спровоцировала ДТП, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 7 ноября около 19:25 возле села Курота.
42-летняя местная жительница за рулем "Нивы" при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу едущей по главной дороге иномарке Mitsubishi Delica и столкнулась с ней.
В результате ДТП автомобилистка повредила голову. Ей оказывали медпомощь в больнице, но обошлось без госпитализации.
Как выяснилось, сельчанка села за руль пьяной и у нее нет водительских прав. Женщину привлекли к административной ответственности.
05:32:21 09-11-2024
Может она отмечала 7 ноября, праздник такой был, день революции, когда народ устал от царя и войн и угнетения капиталистами, сменили власть на народную, которую держали с 1917 до 1991 года.
07:51:30 09-11-2024
Они там трезвые и не бывают.
Греф за своей территорией не приглядывает.
09:50:43 09-11-2024
Баба, да и еще и пьяная. да уж!