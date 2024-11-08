На Алтае пьяная женщина без прав устроила ДТП

Автомобилистке оказывали медпомощь

08 ноября 2024, 23:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Онгудайском районе Республики Алтай нетрезвая женщина спровоцировала ДТП, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 7 ноября около 19:25 возле села Курота.

42-летняя местная жительница за рулем "Нивы" при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу едущей по главной дороге иномарке Mitsubishi Delica и столкнулась с ней.

В результате ДТП автомобилистка повредила голову. Ей оказывали медпомощь в больнице, но обошлось без госпитализации.

Как выяснилось, сельчанка села за руль пьяной и у нее нет водительских прав. Женщину привлекли к административной ответственности.