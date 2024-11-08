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На Алтае пьяная женщина без прав устроила ДТП

Автомобилистке оказывали медпомощь

08 ноября 2024, 23:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Онгудайском районе Республики Алтай нетрезвая женщина спровоцировала ДТП, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 7 ноября около 19:25 возле села Курота.

42-летняя местная жительница за рулем "Нивы" при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу едущей по главной дороге иномарке Mitsubishi Delica и столкнулась с ней. 

В результате ДТП автомобилистка повредила голову. Ей оказывали медпомощь в больнице, но обошлось без госпитализации.

Как выяснилось, сельчанка села за руль пьяной и у нее нет водительских прав. Женщину привлекли к административной ответственности.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

05:32:21 09-11-2024

Может она отмечала 7 ноября, праздник такой был, день революции, когда народ устал от царя и войн и угнетения капиталистами, сменили власть на народную, которую держали с 1917 до 1991 года.

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Гость

07:51:30 09-11-2024

Они там трезвые и не бывают.
Греф за своей территорией не приглядывает.

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Гость

09:50:43 09-11-2024

Баба, да и еще и пьяная. да уж!

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