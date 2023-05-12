На Алтае пьяный мужчина до смерти забил ревнивую сожительницу и пошёл гулять
Сельчанин и ранее избивал женщину
12 мая 2023, 11:32, ИА Амител
В Алтайском крае предъявили обвинение 45-летнему жителю Родинского района, который до смерти избил сожительницу, сообщили в региональном Следкоме.
Инцидент случился днём 7 мая в одном из сёл муниципалитета. Между пьяным мужчиной и его возлюбленной возникла ссора из-за ревности с её стороны.
Для разрешения конфликта мужчина несколько раз руками и ногами ударил 40-летнюю женщину по голове, после чего пошёл гулять. По возвращении он обнаружил, что она мертва.
Против злоумышленника завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сейчас он под стражей.
В ведомстве отмечают, что обвиняемый и раньше был неоднократно судим за совершение преступлений против личности и собственности, а также привлекался к административной ответственности за побои в отношении сожительницы.
11:36:33 12-05-2023
Ну вот зачем нам это знать, как будет это такой интересный случай
11:40:38 12-05-2023
Тут главное слово "сожительница"... Сожительствовала по собачьи и померла не по людски.
11:55:28 12-05-2023
Как я понимаю это уникальный случай?
18:52:16 12-05-2023
Как то просто забирается жизнь в мирное время, жил человек 40 лет и глупая смерть.