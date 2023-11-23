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На Алтае пьяный мужчина избил соседку и выстрелил ей в лицо

На сельчанина завели уголовное дело

23 ноября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

44-летний житель Заринска подозревается в покушении на убийство женщины, рассказали в Следкоме Алтайского края.

Поздним вечером в одном из сел Залесовского района мужчина пришел домой к 55-летней соседке и на почве личных неприязненных отношений стал ее избивать, а затем выстрелил ей в лицо из пневматического пистолета.

Потерпевшей удалось отбиться, убежать из дома и вызвать медиков и полицейских.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

18:49:19 23-11-2023

Еще одна "венец природы" мужика до тюрьмы довела!

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Гость

08:15:03 24-11-2023

Гость (18:49:19 23-11-2023) Еще одна "венец природы" мужика до тюрьмы довела! ... Умного человека не доведёшь до тюрьмы,а если человек не имеет мозгов,то результат таков

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