На Алтае пьяный мужчина избил соседку и выстрелил ей в лицо

На сельчанина завели уголовное дело

23 ноября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

44-летний житель Заринска подозревается в покушении на убийство женщины, рассказали в Следкоме Алтайского края.

Поздним вечером в одном из сел Залесовского района мужчина пришел домой к 55-летней соседке и на почве личных неприязненных отношений стал ее избивать, а затем выстрелил ей в лицо из пневматического пистолета.

Потерпевшей удалось отбиться, убежать из дома и вызвать медиков и полицейских.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.