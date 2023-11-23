На Алтае пьяный мужчина избил соседку и выстрелил ей в лицо
На сельчанина завели уголовное дело
23 ноября 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
44-летний житель Заринска подозревается в покушении на убийство женщины, рассказали в Следкоме Алтайского края.
Поздним вечером в одном из сел Залесовского района мужчина пришел домой к 55-летней соседке и на почве личных неприязненных отношений стал ее избивать, а затем выстрелил ей в лицо из пневматического пистолета.
Потерпевшей удалось отбиться, убежать из дома и вызвать медиков и полицейских.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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