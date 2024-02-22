На Алтае пьяный мужчина врезался в грузовик и избил сотрудника ГИБДД
Сельчанина будут судить
22 февраля 2024, 09:16, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае перед судом предстанет 59-летний житель Павловского района, обвиняемый в совершении ДТП и избиении полицейского.
Как сообщили в региональном Следкоме, в ноябре 2023 года в селе Павловск пьяный мужчина возле магазина врезался в грузовик с продуктами и скрылся.
Сотрудники ГИБДД нашли водителя и доставили его в медучреждение на освидетельствование. Там сельчанин ударил инспектора в лицо и повалил на пол.
Теперь мужчину ждет суд. Отмечается, что ранее его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение.
09:56:47 22-02-2024
Давно пора наказания для задир ужесточать. Если он на сотрудника кидается, то обычного человека вообще в грош не ставит.
10:08:57 22-02-2024
Скорее всего была провокация со стороны police. А мужик в морду дал.
10:26:05 22-02-2024
избил сотрудника ГИБДД --- может этому сотруднику зачеты по физподготовке надо сдать
10:28:59 22-02-2024
За удар в морду полицейскому, если не сильно - лишение свободы на срок до пяти лет, если сильно - до десяти
13:07:18 22-02-2024
Гость (10:28:59 22-02-2024) За удар в морду полицейскому, если не сильно - лишение свобо... Если полицейский получил в витрину от гражданского простого, то увольнять. За несоответствие занимаемой должности. Не надо позорить стройные ряды правопорядка.
12:18:02 22-02-2024
Это что-же за сотрудник такой ГИБДД? Если пьяный дедушка сначала убежал от него, а позже еще и побил. При царе городовые были здоровые ребята, других не брали.
12:33:13 22-02-2024
И снова мент-терпила. Их деды уже гасят. Наберут по объявлению лилипутов.
13:08:32 23-02-2024
Гость (12:33:13 22-02-2024) И снова мент-терпила. Их деды уже гасят. Наберут по объявлен... Все верно. В рекламу вряд ли возьмут страшную обезьяну, в пилоты инвалида, водителем ДЦП шника... А тут такой казус. Наверно желающих мало?