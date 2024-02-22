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На Алтае пьяный мужчина врезался в грузовик и избил сотрудника ГИБДД

Сельчанина будут судить

22 февраля 2024, 09:16, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстанет 59-летний житель Павловского района, обвиняемый в совершении ДТП и избиении полицейского.

Как сообщили в региональном Следкоме, в ноябре 2023 года в селе Павловск пьяный мужчина возле магазина врезался в грузовик с продуктами и скрылся.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя и доставили его в медучреждение на освидетельствование. Там сельчанин ударил инспектора в лицо и повалил на пол.

Теперь мужчину ждет суд. Отмечается, что ранее его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 8

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Гость

09:56:47 22-02-2024

Давно пора наказания для задир ужесточать. Если он на сотрудника кидается, то обычного человека вообще в грош не ставит.

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Гость

10:08:57 22-02-2024

Скорее всего была провокация со стороны police. А мужик в морду дал.

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Гость

10:26:05 22-02-2024

избил сотрудника ГИБДД --- может этому сотруднику зачеты по физподготовке надо сдать

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Гость

10:28:59 22-02-2024

За удар в морду полицейскому, если не сильно - лишение свободы на срок до пяти лет, если сильно - до десяти

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Гость

13:07:18 22-02-2024

Гость (10:28:59 22-02-2024) За удар в морду полицейскому, если не сильно - лишение свобо... Если полицейский получил в витрину от гражданского простого, то увольнять. За несоответствие занимаемой должности. Не надо позорить стройные ряды правопорядка.

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Гость

12:18:02 22-02-2024

Это что-же за сотрудник такой ГИБДД? Если пьяный дедушка сначала убежал от него, а позже еще и побил. При царе городовые были здоровые ребята, других не брали.

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Гость

12:33:13 22-02-2024

И снова мент-терпила. Их деды уже гасят. Наберут по объявлению лилипутов.

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Гость

13:08:32 23-02-2024

Гость (12:33:13 22-02-2024) И снова мент-терпила. Их деды уже гасят. Наберут по объявлен... Все верно. В рекламу вряд ли возьмут страшную обезьяну, в пилоты инвалида, водителем ДЦП шника... А тут такой казус. Наверно желающих мало?

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