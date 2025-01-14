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На Алтае пьяный работник фермы угнал трактор и врезался в столб, обесточив часть села

Мужчине было лень идти домой пешком

14 января 2025, 12:31, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай / 04.мвд.рф
Фото: МВД Республики Алтай / 04.мвд.рф

В Майминском районе Республики Алтай работник животноводческой фермы в селе Верх-Карагуж угнал трактор, сообщили в МВД региона.

В полицию обратился представитель крестьянско-фермерского хозяйства и рассказал, что с территории предприятия пропал МТЗ-82. 

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 44-летний разнорабочий. Угнанный трактор был припаркован возле его дома. В полиции подозреваемый рассказал, что в конце смены был пьян и решил угнать транспорт, так как ему было лень идти домой пешком.

"Ключи находились в замке зажигания, поэтому сельчанину не составило труда завести транспортное средство. По дороге он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи, обесточив сельскую улицу. Доехав до дома, подозреваемый оставил трактор на улице", – рассказали в полиции.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело об угоне. Также его привлекли к административной ответственности за езду пьяным и без прав.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 1

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Гость

14:43:48 14-01-2025

Что-то не пойму, что ни негативная новость, так это в этой республике. Что там не так с людями?

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