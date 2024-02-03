На Алтае пьяный угонщик устроил погоню с Росгвардией и врезался в сугроб

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

03 февраля 2024, 19:30, ИА Амител

Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

Автоугонщик устроил погоню с сотрудниками Росгвардии в райцентре Хабарского района Алтайского края и угодил в сугроб.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования и получили ориентировку об угоне минивэна Nissan NV200 у местного жителя – машину украли ночью, когда она была припаркована возле частного дома.

Росгвардейцы подключились к поискам преступника и около полуночи заметили похищенное авто на окраине села – автомобиль мчался в сторону выезда.

Стражи порядка попытались остановить подозреваемого, однако тот лишь ускорился. Но, уходя от погони, не справился с управлением и врезался в сугроб.

Подозреваемого задержали – им оказался пьяный житель Новосибирской области 1973 года рождения. Возбуждено уголовное дело.