На Алтае пьяный водитель без прав протаранил забор
В результате аварии пострадала женщина
27 декабря 2024, 17:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай 47-летний водитель иномарки врезался в забор частного дома, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 26 декабря около 22:30 в селе Усть-Кокса.
Мужчина за рулем Nissan AD не справился с управлением. От удара его 38-летней пассажирке оказали медпомощь в больнице, не госпитализирована.
Полицейские выяснили, что водитель сел пьяным за руль, не имея при этом водительских прав. От прохождения освидетельствования он отказался.
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