На Алтае пьяный водитель без прав протаранил забор

В результате аварии пострадала женщина

27 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай 47-летний водитель иномарки врезался в забор частного дома, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 26 декабря около 22:30 в селе Усть-Кокса.

Мужчина за рулем Nissan AD не справился с управлением. От удара его 38-летней пассажирке оказали медпомощь в больнице, не госпитализирована.

Полицейские выяснили, что водитель сел пьяным за руль, не имея при этом водительских прав. От прохождения освидетельствования он отказался.