На Алтае пьяный водитель иномарки врезался в дерево

У мужчины также не было водительских прав

15 апреля 2024, 12:23, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

В Шебалинском районе Республики Алтай два человека пострадали при столкновении иномарки с деревом, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 14 апреля в 11:56 вблизи села Малая Черга. 32-летний водитель Toyota Cresta не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В результате ДТП в больницу обратились водитель и 33-летняя пассажирка, владелица автомобиля. Им оказали медпомощь, не госпитализированы.

Выяснилось, что мужчина находился за рулем пьяным и не имел водительских прав. Нарушителей привлекли к административной ответственности.