НОВОСТИПроисшествия

На Алтае пьяный водитель иномарки врезался в дерево

У мужчины также не было водительских прав

15 апреля 2024, 12:23, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф
ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

В Шебалинском районе Республики Алтай два человека пострадали при столкновении иномарки с деревом, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 14 апреля в 11:56 вблизи села Малая Черга. 32-летний водитель Toyota Cresta не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В результате ДТП в больницу обратились водитель и 33-летняя пассажирка, владелица автомобиля. Им оказали медпомощь, не госпитализированы.

Выяснилось, что мужчина находился за рулем пьяным и не имел водительских прав. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:01:04 15-04-2024

Все ли в порядке с деревом?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:45 15-04-2024

Принципиально важно "иномарка" или "автомобиль"?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:36 16-04-2024

Гость (17:50:45 15-04-2024) Принципиально важно "иномарка" или "автомобиль"?... я бы добавил, что после 15-20 лет вообще не важно что написано на бахажнике.
ноунейм таз ржавый в круг.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Василий

18:57:46 15-04-2024

О еще одно маркообразное смогло... Правда не канон... По канону - столбы - главный враг марков-крест-чазеров.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:55 15-04-2024

Василий (18:57:46 15-04-2024) О еще одно маркообразное смогло... Правда не канон... По кан... Это не тру марк!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров