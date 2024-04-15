На Алтае пьяный водитель иномарки врезался в дерево
У мужчины также не было водительских прав
15 апреля 2024, 12:23, ИА Амител
ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф
В Шебалинском районе Республики Алтай два человека пострадали при столкновении иномарки с деревом, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 14 апреля в 11:56 вблизи села Малая Черга. 32-летний водитель Toyota Cresta не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
В результате ДТП в больницу обратились водитель и 33-летняя пассажирка, владелица автомобиля. Им оказали медпомощь, не госпитализированы.
Выяснилось, что мужчина находился за рулем пьяным и не имел водительских прав. Нарушителей привлекли к административной ответственности.
14:01:04 15-04-2024
Все ли в порядке с деревом?
17:50:45 15-04-2024
Принципиально важно "иномарка" или "автомобиль"?
11:53:36 16-04-2024
Гость (17:50:45 15-04-2024) Принципиально важно "иномарка" или "автомобиль"?... я бы добавил, что после 15-20 лет вообще не важно что написано на бахажнике.
ноунейм таз ржавый в круг.
18:57:46 15-04-2024
О еще одно маркообразное смогло... Правда не канон... По канону - столбы - главный враг марков-крест-чазеров.
21:21:55 15-04-2024
Василий (18:57:46 15-04-2024) О еще одно маркообразное смогло... Правда не канон... По кан... Это не тру марк!