На Алтае рабочий угнал служебную машину и перевернулся на ней

Мужчина был пьян

23 августа 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Славгороде полицейские раскрыли угон автомобиля с территории предприятия.

Как сообщили в МВД Алтайского края, в дежурную часть обратился 34-летний сторож. Он заявил, что неизвестные угнали ВАЗ-21093, принадлежащий компании.

Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого – им оказался 34-летний рабочий этой же фирмы. Его нашли в 22 километрах от города.

Мужчина рассказал, что поздно вечером решил съездить в село Новоандреевка в гости на служебной машине. А спустя несколько часов, возвращаясь в Славгород, он из-за опьянения не справился с управлением и перевернулся.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее горожанина уже привлекали к такой ответственности.