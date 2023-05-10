На Алтае ранее судимый безработный угнал машину и спрятал её в своём гараже

Возбуждено уголовное дело

10 мая 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские раскрыли угон автомобиля в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

К правоохранителям обратился 43-летний местный житель, который и заявил о том, что неизвестные неправомерно завладели его машиной ВАЗ-2108.

По словам сельчанина, он накануне вечером приехал в посёлок Комсомольский в гости к знакомому, оставив ключи в замке зажигания.

Во время застолья мужчины неоднократно выходили во двор, авто было на месте. Но около полуночи, в очередной раз выйдя на улицу, приятели уже транспорт не обнаружили.

"Полицейские установили подозреваемого – ранее судимого мужчину 1989 года рождения, в настоящее время нигде не работающего. Автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России "Мамонтовский" в гараже задержанного, в технически исправном состоянии", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем.