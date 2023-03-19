На Алтае раньше времени проснулся первый медведь

Косолапого заметили на прителецком склоне

19 марта 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай проснулись первые медведи, сообщили на странице Алтайского заповедника во "ВКонтакте".

Первого в этом году косолапого увидели 17 марта, он передвигался по склону у Телецкого озера. По словам ведущего научного сотрудника Юрия Калинкина, для пробуждения это рановато.

"Обычно первыми ближе к концу марта пробуждаются взрослые самцы и молодые медведи. Позже – медведицы с медвежатами. Возможно, это молодой медведь, который неправильно устроил берлогу и по каким-то причинам проснулся раньше срока", – предположил специалист.

Точную дату пробуждения медведей в Алтайском заповеднике назвать сложно, для каждого года она разная, зависит от того, какой была прошедшая осень и зима и наступившая весна, говорят в заповеднике. При этом подчёркивают, что в 2021 году первые следы медведя были замечены ещё раньше – 10 марта.

Видео: Алтайский биосферный заповедник