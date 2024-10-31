На Алтае расширили список лиц с приоритетом на среднее профессиональное образование

Кроме того, части граждан гарантировали доплаты к пенсиям

31 октября 2024, 22:10, ИА Амител

34-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае расширили список лиц, которые имеют преимущество при зачислении в средние профессиональные учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Инициативу о корректировке закона поддержали сегодня, 31 октября, на очередной сессии алтайского парламента. Теперь в эту категорию входят и инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы. Уточнены и специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детьми.

Согласно закону, учебные заведения должны будут создать дополнительные условия для получения образования. Это введение услуг сурдопереводчика, оснащение специализированным учебным оборудованием, наличие в штате учебного заведения специально подготовленных педагогических работников.

Другой принятый закон был внесен на рассмотрение комитетом АКЗС по социальной защите и занятости населения и депутатским объединением партии "Единая Россия". Он гарантирует право на получение доплаты к пенсии людям, удостоенным званий народных, заслуженных работников СССР, РСФСР, Российской Федерации, почетного гражданина Алтайского края, орденами за трудовые и боевые заслуги, награжденным орденам "Родительская слава", звания "Мать-героиня", родившим десять или более детей, а также супругам умерших почетных граждан Алтайского края.