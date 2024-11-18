На Алтае развивают экотропу с растениями и животными, занесенными в Красную книгу

Проект "Экологическая тропа "Войди в природу другом" в селе Костин Лог Мамонтовского района выиграл конкурс от благотворительного фонда "Мой Алтай"

18 ноября 2024, 14:45, ИА Амител

Экотропа в селе Костин Лог / Фото: "Мой Алтай"

Проект школьного лесничества "Биом" под руководством Татьяны Бойцовой стал победителем конкурса, организованного благотворительным фондом "Мой Алтай", и получил поддержку в размере 100 тыс. рублей на реализацию. Его основная цель – создание познавательного экскурсионного маршрута на территории Костиноловского лесохозяйственного участка.

Эколого-образовательную тропу открыли год назад после детального исследования территории, где обнаружили редких представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу. Среди них – белокрыльник болотный, гнездоцветка клобучковая, бородатая неясыть, огарь, ковыль перистый и орлан белохвост. Сейчас работа над маршрутом продолжается: на тропе появились маркировка и информационный стенд с картой маршрута. Экскурсия по тропе протяженностью два километра длится около двух часов и позволяет лучше узнать местные природные богатства.

Благодаря полученным средствам для участка закупили огнетушитель, палатки, компас, бинокль и фотоловушку для наблюдения за редкими птицами и животными.

Недавно во время экскурсии участники нашли бобровую плотину, куда и планируют установить камеру. Позже устройство перенесут на тропу, а отдельные материалы с редкими представителями фауны будут публиковать в сообществе проекта.

Для школьников и участников лесничества регулярно проводят экскурсии и образовательные занятия. В планах – мероприятия по темам: "Лесные пожары", "Таксация леса" и "Синичкин день".

Проект "Биом" успешно сочетает научный, образовательный и экологический подходы, внося вклад в сохранение природы и развитие экопросвещения.

Эмблема предоставлена фондом "Мой Алтай"