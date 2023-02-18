На Алтае рецидивист украл у односельчанки бензопилу и попался полиции

Против мужчины завели уголовное дело

18 февраля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Калманском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу бензопилы, сообщили в региональном управлении МВД.

Накануне с соответствующим заявлением к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница села Бураново. Инструмент, по её словам, украли из гаража.

Подозреваемого задержали – им оказался местный житель 1987 года рождения, которого неоднократно судили за аналогичные преступления. Он рассказал, что попал в гараж, сорвав навесной замок. Похищенное у него изъяли.

Уголовное дело возбудили по статье о краже с незаконным проникновением. Мужчине предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.