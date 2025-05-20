Катунь может подтопить Сростки и еще несколько сел в Алтайском крае

Информация об обстановке в регионе в круглосуточном режиме поступает в Центр управления в кризисных ситуациях

20 мая 2025, 13:40, ИА Амител

Гора Пикет в Сростках / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в период с 20 по 23 мая на реке Катунь в районе села Сростки продолжится подъем уровня воды до отметок 530-580 см, при этом опасные отметки – 530-570 см, сообщает региональное МЧС.

"Возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов Сростки, Полеводка, Заречный, Шульгин Лог, Талица, Шульгинка", – говорится в сообщении.

Также в период с 20 по 26 мая на реке Оби в районе поселка Усть-Чарышская Пристань продолжится подъем уровня воды до отметок 550-590 см, при опасных отметках 550-585 см.

"Возможно подтопление прибрежных территорий сел Усть-Чарыш и Клепиково", – предупредили в МЧС.

В Усть-Пристанском районе работает оперативная группа ГУ МЧС по Алтайскому краю совместно со специалистами ГИМС. С помощью беспилотной авиации обеспечен контроль обстановки.

Информация об обстановке в регионе в круглосуточном режиме поступает в Центр управления в кризисных ситуациях. Налажена постоянная связь с администрациями муниципалитетов и взаимодействующими службами.