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На Алтае река Обь поднялась до опасного уровня: в Усть-Чарыше готовятся к подтоплению

До отметки подтопления остается всего один сантиметр

19 мая 2025, 10:28, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уровень воды в реке Оби вблизи села Усть-Пристань за сутки поднялся еще на 15 сантиметров, достигнув показателя 549 см. До отметки подтопления остается всего один сантиметр, и в ближайшие несколько часов она будет превышена. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Самой Усть-Пристани, где у нас находится водомерный пост, подтопление не грозит, село находится на высоком берегу. Но село Усть-Чарыш, которое расположено выше по течению, может подтопить, потому что оно находится в пойме. Пока вода продолжает прибывать", – сообщила гидролог.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, в Усть-Чарыше спасатели на лодках обследуют береговую зону, чтобы оперативно выявлять потенциальные угрозы. Также территорию обследуют с воздуха с помощью беспилотников.

По остальным рекам ситуация стабилизировалась, отметила Ольга Прахт. В селе Сростки уровень воды в реке Катуни за сутки упал на 20 сантиметров. В реке Оби в районе города Барнаула уровень за сутки на эти же 20 сантиметров вырос, но опасений ситуация пока не вызывает – до отметки подтопления еще есть запас в 63 сантиметра.

В микрорайоне Затон заблаговременно организовали проезд и проход на остров Шубинский через действующий паромный мост. Это стандартная мера безопасности, которая применяется в период паводка для обеспечения доступа жителей на остров и обратно, уточняют в МЧС.

Алтайский край Паводок Обь реки
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Комментарии 7

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Дюша

10:44:14 19-05-2025

Давай, давай! Водичка!!!

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Гость

13:37:24 19-05-2025

Дюша (10:44:14 19-05-2025) Давай, давай! Водичка!!! ... Очень надеюсь, что Селф с их сараями элитными смоет с набережной как страшный сон...Поднатужься, Обь-Матушка...

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Гость

13:42:11 19-05-2025

Гость (13:37:24 19-05-2025) Очень надеюсь, что Селф с их сараями элитными смоет с набере... дюша, тебя прям не узнать. Отвечать на собственный коммент это пять.

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5454

10:44:45 19-05-2025

Сначала ситуация обычно под контролем, потом следят за развитием ситуации, после подготовка к подтоплению, затем само подтопление, пик подтопления, эвакуация, вода остается на прежнем уровне, вода начинает спадать, вода спала, население возвращается и просит денег. Всегда всё по плану. Дежавю.

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Гость

13:32:53 19-05-2025

там очень сильные ливни и ветер, через день льёт как из ведра

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Musik

15:38:28 19-05-2025

а где посмотреть уровень рек? есть онлаин?

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Гость

16:20:25 19-05-2025

Musik (15:38:28 19-05-2025) а где посмотреть уровень рек? есть онлаин?... есть. поиском пользуйтесь

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