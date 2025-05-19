На Алтае река Обь поднялась до опасного уровня: в Усть-Чарыше готовятся к подтоплению
До отметки подтопления остается всего один сантиметр
19 мая 2025, 10:28, ИА Амител
Уровень воды в реке Оби вблизи села Усть-Пристань за сутки поднялся еще на 15 сантиметров, достигнув показателя 549 см. До отметки подтопления остается всего один сантиметр, и в ближайшие несколько часов она будет превышена. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.
"Самой Усть-Пристани, где у нас находится водомерный пост, подтопление не грозит, село находится на высоком берегу. Но село Усть-Чарыш, которое расположено выше по течению, может подтопить, потому что оно находится в пойме. Пока вода продолжает прибывать", – сообщила гидролог.
Как уточнили amic.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, в Усть-Чарыше спасатели на лодках обследуют береговую зону, чтобы оперативно выявлять потенциальные угрозы. Также территорию обследуют с воздуха с помощью беспилотников.
По остальным рекам ситуация стабилизировалась, отметила Ольга Прахт. В селе Сростки уровень воды в реке Катуни за сутки упал на 20 сантиметров. В реке Оби в районе города Барнаула уровень за сутки на эти же 20 сантиметров вырос, но опасений ситуация пока не вызывает – до отметки подтопления еще есть запас в 63 сантиметра.
В микрорайоне Затон заблаговременно организовали проезд и проход на остров Шубинский через действующий паромный мост. Это стандартная мера безопасности, которая применяется в период паводка для обеспечения доступа жителей на остров и обратно, уточняют в МЧС.
10:44:14 19-05-2025
Давай, давай! Водичка!!!
13:37:24 19-05-2025
Дюша (10:44:14 19-05-2025) Давай, давай! Водичка!!! ... Очень надеюсь, что Селф с их сараями элитными смоет с набережной как страшный сон...Поднатужься, Обь-Матушка...
13:42:11 19-05-2025
Гость (13:37:24 19-05-2025) Очень надеюсь, что Селф с их сараями элитными смоет с набере... дюша, тебя прям не узнать. Отвечать на собственный коммент это пять.
10:44:45 19-05-2025
Сначала ситуация обычно под контролем, потом следят за развитием ситуации, после подготовка к подтоплению, затем само подтопление, пик подтопления, эвакуация, вода остается на прежнем уровне, вода начинает спадать, вода спала, население возвращается и просит денег. Всегда всё по плану. Дежавю.
13:32:53 19-05-2025
там очень сильные ливни и ветер, через день льёт как из ведра
15:38:28 19-05-2025
а где посмотреть уровень рек? есть онлаин?
16:20:25 19-05-2025
Musik (15:38:28 19-05-2025) а где посмотреть уровень рек? есть онлаин?... есть. поиском пользуйтесь