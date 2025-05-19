На Алтае река Обь поднялась до опасного уровня: в Усть-Чарыше готовятся к подтоплению

До отметки подтопления остается всего один сантиметр

19 мая 2025, 10:28, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уровень воды в реке Оби вблизи села Усть-Пристань за сутки поднялся еще на 15 сантиметров, достигнув показателя 549 см. До отметки подтопления остается всего один сантиметр, и в ближайшие несколько часов она будет превышена. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Самой Усть-Пристани, где у нас находится водомерный пост, подтопление не грозит, село находится на высоком берегу. Но село Усть-Чарыш, которое расположено выше по течению, может подтопить, потому что оно находится в пойме. Пока вода продолжает прибывать", – сообщила гидролог.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, в Усть-Чарыше спасатели на лодках обследуют береговую зону, чтобы оперативно выявлять потенциальные угрозы. Также территорию обследуют с воздуха с помощью беспилотников.

По остальным рекам ситуация стабилизировалась, отметила Ольга Прахт. В селе Сростки уровень воды в реке Катуни за сутки упал на 20 сантиметров. В реке Оби в районе города Барнаула уровень за сутки на эти же 20 сантиметров вырос, но опасений ситуация пока не вызывает – до отметки подтопления еще есть запас в 63 сантиметра.

В микрорайоне Затон заблаговременно организовали проезд и проход на остров Шубинский через действующий паромный мост. Это стандартная мера безопасности, которая применяется в период паводка для обеспечения доступа жителей на остров и обратно, уточняют в МЧС.