На Алтае ректора задержали за отнятие у подчинённых 1,5 млн стимулирующих рублей

Следствие готовит ходатайство в суд для заключения подозреваемой под стражу

28 марта 2023, 17:27, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае задержали ректора высшего учебного заведения, расположенного в Бийске, сообщает региональный СК.

"С 2021 по 2022 год, используя служебное положение, истребовала от двух своих подчинённых принадлежащие им денежные средства, выделенные в качестве стимулирующих выплат. Общая сумма составила более 1,590 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Как уточняют источники, речь идёт о Людмиле Мокрецовой – ректоре Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина.

Следствие готовит ходатайство в суд для заключения подозреваемой под стражу. Вскоре должны предъявить обвинения в "превышении должностных полномочий" и "превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности".

Ранее в Барнауле осудили экс-ректора "пушкинского вуза" Вячеслава Скворцова, скрывавшегося в Черногории.