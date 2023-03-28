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На Алтае ректора задержали за отнятие у подчинённых 1,5 млн стимулирующих рублей

Следствие готовит ходатайство в суд для заключения подозреваемой под стражу

28 марта 2023, 17:27, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае задержали ректора высшего учебного заведения, расположенного в Бийске, сообщает региональный СК.

"С 2021 по 2022 год, используя служебное положение, истребовала от двух своих подчинённых принадлежащие им денежные средства, выделенные в качестве стимулирующих выплат. Общая сумма составила более 1,590 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Как уточняют источники, речь идёт о Людмиле Мокрецовой – ректоре Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина.

Следствие готовит ходатайство в суд для заключения подозреваемой под стражу. Вскоре должны предъявить обвинения в  "превышении должностных полномочий" и "превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности".

Ранее в Барнауле осудили экс-ректора "пушкинского вуза" Вячеслава Скворцова, скрывавшегося в Черногории.

Комментарии 11

  • Вот это стимулирующие! ПО 800 тыщ на брата! Нехило преподы в Бийске живут! Или не преподы?
    28 марта, Гость   Ответить
  • за отнятие у подчинённых. Высокий стиль!!!
    28 марта, Гость   Ответить
  • какой позор!!! вопиющий случай!!! такого у нас еще не было, когда страна из последних сил бьется с мировым империализмом, пособники врагов занимаются черным делом!!! даже не верится, что такое может быть
    28 марта, Гость   Ответить
  • Радует что спец службы наконец-то заработали. Может.... вычистят подонков ? . Так держать.!! Отличная новость. !
    28 марта, Гость   Ответить
  • За творческий вклад в развитие теории и ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ в области образования, разработку инновационных технологий управления, способствующих развитию системы образования Российской Федерации, Мокрецова Людмила Алексеевна награждена почетными грамотами Министерства образования РФ (2001, 2008), нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2002), грамотами краевого и городского комитетов администраций по образованию. ---------- Какое образование, такие и почетные работники...
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, прекрасно живут,в среднем!
    28 марта, Гость   Ответить
  • Они такие ПОчетные работники. Вот и инновационные технологии управления во всей красе.
    28 марта, Гость   Ответить
  • А разве только ректора необходимо арестовывать? А как же члены приемной комиссии, которые брали взятки со студентов за зачеты, а как же подделка документов, когда студент обучался на платном, а оказывается он числился на бесплатном. Обратит ли внимание на это правоохранительная система?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Ну это одного поймали. А торгующих дипломами остальных ? Половина кадрового резерва купила дипломы (выпускные работы покупались) ! Потом удивляемся , что мы так плохо живем.
    29 марта, Гость   Ответить
  • О чем разговор - заработали спецслужбы? Два года длилась преступная деятельность и никто и ничего не видел. Единственно, что бессмысленно, так это помещать под арест, содержать за счёт налогоплательщиков, а потом "за активное содействие следствию" изменить меру пресечения на подписку о невыезде либо домашний арест. Ну не тот уровень и общественная опасность преступницы, чтобы её арестовать. Короче как всегда - показуха и попытки вызвать общественный резонанс.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Радует что спец службы наконец-то заработали. Может.... вычистят подонков ? . Так держать.!! Отличная новость. ! ---- Самого то не тошнит от таких речей?
    29 марта, Гость   Ответить
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