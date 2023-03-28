На Алтае ректора задержали за отнятие у подчинённых 1,5 млн стимулирующих рублей
Следствие готовит ходатайство в суд для заключения подозреваемой под стражу
28 марта 2023, 17:27, ИА Амител
В Алтайском крае задержали ректора высшего учебного заведения, расположенного в Бийске, сообщает региональный СК.
"С 2021 по 2022 год, используя служебное положение, истребовала от двух своих подчинённых принадлежащие им денежные средства, выделенные в качестве стимулирующих выплат. Общая сумма составила более 1,590 млн рублей", – рассказали в ведомстве.
Как уточняют источники, речь идёт о Людмиле Мокрецовой – ректоре Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина.
Следствие готовит ходатайство в суд для заключения подозреваемой под стражу. Вскоре должны предъявить обвинения в "превышении должностных полномочий" и "превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности".
Ранее в Барнауле осудили экс-ректора "пушкинского вуза" Вячеслава Скворцова, скрывавшегося в Черногории.
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