На Алтае ревнивая женщина разбила автомобиль соперницы и получила штраф 3300 рублей

Потерпевшая наблюдала за происходящим из окна

21 декабря 2024, 21:31, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Жительница села Шипуново Алтайского края разбила автомобиль предполагаемой любовницы мужа, сообщили в пресс-службе судов региона.

Сельчанка заподозрила супруга в измене и поехала в соседнее село к сопернице, но та заперлась в доме и наблюдала за всем из окна. Нежданная гостья, в свою очередь, стала оскорблять и звать женщину на разговор.

"Поняв, что соперница к ней не выйдет, она палкой несколько раз ударила по стоящему во дворе дома автомобилю, после чего ушла", – говорится в сообщении.

Суд в Шипуновском районе в итоге признал ревнивицу виновной в умышленном повреждении чужого имущества и оскорблении и оштрафовал ее на 3300 рублей.

Изменял ли ее супруг на самом деле, в пресс-службе не уточнили.