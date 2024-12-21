На Алтае ревнивая женщина разбила автомобиль соперницы и получила штраф 3300 рублей
Потерпевшая наблюдала за происходящим из окна
21 декабря 2024, 21:31, ИА Амител
Жительница села Шипуново Алтайского края разбила автомобиль предполагаемой любовницы мужа, сообщили в пресс-службе судов региона.
Сельчанка заподозрила супруга в измене и поехала в соседнее село к сопернице, но та заперлась в доме и наблюдала за всем из окна. Нежданная гостья, в свою очередь, стала оскорблять и звать женщину на разговор.
"Поняв, что соперница к ней не выйдет, она палкой несколько раз ударила по стоящему во дворе дома автомобилю, после чего ушла", – говорится в сообщении.
Суд в Шипуновском районе в итоге признал ревнивицу виновной в умышленном повреждении чужого имущества и оскорблении и оштрафовал ее на 3300 рублей.
Изменял ли ее супруг на самом деле, в пресс-службе не уточнили.
21:46:22 21-12-2024
Ну, изменял -не изменял, а штраф заплатится из семейного бюджета. 3300 за всё удовольствие! Муж и жена удовлетворены!
11:38:00 22-12-2024
Кроме штрафа в бюджет РФ ей с мужем придется оплачивать ремонт машины.
13:24:03 22-12-2024
Гость (11:38:00 22-12-2024) Кроме штрафа в бюджет РФ ей с мужем придется оплачивать ремо... Кто ****ся, тот пусть саночки возит...
17:19:00 22-12-2024
всего 3 тыщщи за такой кайф? вот спасибо за инфу, бегу! Анжелика, бойся!!!