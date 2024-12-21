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На Алтае ревнивая женщина разбила автомобиль соперницы и получила штраф 3300 рублей

Потерпевшая наблюдала за происходящим из окна

21 декабря 2024, 21:31, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: Wesley Tingey / unsplash.com
Судейский молоток / Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Жительница села Шипуново Алтайского края разбила автомобиль предполагаемой любовницы мужа, сообщили в пресс-службе судов региона.

Сельчанка заподозрила супруга в измене и поехала в соседнее село к сопернице, но та заперлась в доме и наблюдала за всем из окна. Нежданная гостья, в свою очередь, стала оскорблять и звать женщину на разговор.

"Поняв, что соперница к ней не выйдет, она палкой несколько раз ударила по стоящему во дворе дома автомобилю, после чего ушла", – говорится в сообщении.

Суд в Шипуновском районе в итоге признал ревнивицу виновной в умышленном повреждении чужого имущества и оскорблении и оштрафовал ее на 3300 рублей.

Изменял ли ее супруг на самом деле, в пресс-службе не уточнили.

Алтайский край Происшествия суд

Комментарии 4

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Гость

21:46:22 21-12-2024

Ну, изменял -не изменял, а штраф заплатится из семейного бюджета. 3300 за всё удовольствие! Муж и жена удовлетворены!

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Гость

11:38:00 22-12-2024

Кроме штрафа в бюджет РФ ей с мужем придется оплачивать ремонт машины.

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Гость

13:24:03 22-12-2024

Гость (11:38:00 22-12-2024) Кроме штрафа в бюджет РФ ей с мужем придется оплачивать ремо... Кто ****ся, тот пусть саночки возит...

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Гость

17:19:00 22-12-2024

всего 3 тыщщи за такой кайф? вот спасибо за инфу, бегу! Анжелика, бойся!!!

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