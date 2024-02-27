НОВОСТИОбщество

На Алтае родители почти неделю не могут получить тело умершего ребенка

В ситуацию вмешался краевой Минздрав

27 февраля 2024, 08:43, ИА Амител

В Заринской ЦГБ умер ребенок / Фото: unsplash.com
В Заринской ЦГБ умер ребенок / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае родители не могут получить тело умершего ребенка и похоронить его, сообщает Barnaul 22.

Мальчик скончался 22 февраля в центральной горбольнице Заринска и только вечером 26-го числа родителей попросили привезти его документы.

"Нашего сына до сих пор не отправили на вскрытие в Барнаул, поэтому мы не можем его похоронить! Из-за неорганизованной работы персонала затягивается столь мучительный процесс", – посетовала женщина.

Сведения о ситуации уже дошли до краевого Минздрава. В ведомстве сообщили, что ускорили решение о перевозке умершего ребенка в морг Барнаула.

"Ситуация недопустима. В настоящее время вопрос решен: утром 27 февраля автомобиль будет направлен в морг Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства", – цитирует ведомство "Катунь 24".

В Минздраве подчеркнули, что это единственное учреждение в крае с узкоспециализированными патологоанатомами, а судмедэкспертиза здесь проводится в случае каждой смерти ребенка.

Барнаул Заринск

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:00:21 27-02-2024

Беспредел, а почему Минздрав подобное допустил??? в принципе??? никакого контроля потому что! сам Минздрав надо проверять, поскольку халатности от их бездействий предостаточно!"!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:40 27-02-2024

Проверку с Минздрава и начните! "Рыба гниёт с головы"!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:20 27-02-2024

В самом Минздраве беспредел! никакой конструктивной работы - сплошная бюрократия!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:51 27-02-2024

И патологоанатомов дефицит в крае страшнейший.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:15 27-02-2024

Самое странное, что речь снова идет о Заринской ЦРБ! На них чего вообще никакой управы нет. Интересно Краевой минздрав ведет статистику по литальным исходам пациентов находящихся в стенах краевых больниц?

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров