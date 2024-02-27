На Алтае родители почти неделю не могут получить тело умершего ребенка

В ситуацию вмешался краевой Минздрав

27 февраля 2024, 08:43, ИА Амител

В Заринской ЦГБ умер ребенок / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае родители не могут получить тело умершего ребенка и похоронить его, сообщает Barnaul 22.

Мальчик скончался 22 февраля в центральной горбольнице Заринска и только вечером 26-го числа родителей попросили привезти его документы.

"Нашего сына до сих пор не отправили на вскрытие в Барнаул, поэтому мы не можем его похоронить! Из-за неорганизованной работы персонала затягивается столь мучительный процесс", – посетовала женщина.

Сведения о ситуации уже дошли до краевого Минздрава. В ведомстве сообщили, что ускорили решение о перевозке умершего ребенка в морг Барнаула.

"Ситуация недопустима. В настоящее время вопрос решен: утром 27 февраля автомобиль будет направлен в морг Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства", – цитирует ведомство "Катунь 24".

В Минздраве подчеркнули, что это единственное учреждение в крае с узкоспециализированными патологоанатомами, а судмедэкспертиза здесь проводится в случае каждой смерти ребенка.