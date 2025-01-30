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На Алтае рыбаки спасали друга от смерти, но в итоге задушили его

Мужчины оказывали первую помощь в нетрезвом виде

30 января 2025, 08:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двое жителей Алтайского края задушили друга, оказывая ему первую помощь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия произошла в Камне-на-Оби 2 января. Двое друзей пришли в гости к местному жителю, чтобы выпить перед поездкой на рыбалку. В общей сложности они употребили три литра самогона. Под утро гости вышли подышать свежим воздухом. Однако по возвращении мужчины обнаружили, что хозяин дома лежит в луже крови рядом с кошачьей миской и хрипит.

"Друзья решили оказать ему первую помощь, оттащили в удобное место и принялись делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Затем один из них схватил столовую ложку и засунул в рот пострадавшему, чтобы облегчить ему дыхание", – сообщил РЕН ТВ источник.

При этом оказать первую помощь горожане пытались в нетрезвом виде. И вместо того, чтобы сразу позвонить в скорую, один из них позвонил своей жене и рассказал о случившемся. После этого она вызвала на место бригаду врачей.

"Приехавшие на место медики скорой помощи сделали мужчине непрямой массаж сердца и укол, однако он скончался. Смерть наступила от механической асфиксии в результате оказания первой помощи", – уточнил источник.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Если вину мужчин установят, им грозит до двух лет тюремного заключения. При этом на допросе обвиняемые допустили, что могли не рассчитать силу при непрямом массаже сердца. Они думали, что чем сильнее будут давить, тем будет лучше.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 10

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Гость

09:41:50 30-01-2025

Мда. Не делай добра не получишь зла!

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Олег

09:46:31 30-01-2025

Синька -зло!

  11 Нравится
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Гость

09:56:07 30-01-2025

хроники люмпенов

  7 Нравится
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Пузырек

11:01:46 30-01-2025

Почему в названии фигурирует слово "Рыбаки"?

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Грыша

12:08:23 30-01-2025

Особенности национальной рыбалки.. Че...

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Гость

12:13:44 30-01-2025

я правильно понимаю? мужики собрались на рыбалку. решили перед рыбалкой чуточку выпить. в итоге пили до утра и пригубили 3 литра самогонки.
а как они рыбачить после этого собирались?

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Musik

12:32:40 30-01-2025

Гость (12:13:44 30-01-2025) я правильно понимаю? мужики собрались на рыбалку. решили пе... Раньше ж прокатывало.

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Гость

12:15:18 30-01-2025

А что изначально случилось с хозяином? не зря же кошачью миску упоминают. Он решил закусить из миски и кот ему травмы нанес, не потерпев такого самоуправства?

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Musik

12:43:14 30-01-2025

Ректальный массаж бутылкой сделать и направить на полугодовой курсы реаниматоров.
Ибо дебилы, что не лечится

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Гость

14:36:49 30-01-2025

Musik (12:43:14 30-01-2025) Ректальный массаж бутылкой сделать и направить на полугодово... ты имеешь в виду что через палгодика они могут в скорой работать после курсов??? реанимировать?

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