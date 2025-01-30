На Алтае рыбаки спасали друга от смерти, но в итоге задушили его

Мужчины оказывали первую помощь в нетрезвом виде

30 января 2025, 08:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двое жителей Алтайского края задушили друга, оказывая ему первую помощь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия произошла в Камне-на-Оби 2 января. Двое друзей пришли в гости к местному жителю, чтобы выпить перед поездкой на рыбалку. В общей сложности они употребили три литра самогона. Под утро гости вышли подышать свежим воздухом. Однако по возвращении мужчины обнаружили, что хозяин дома лежит в луже крови рядом с кошачьей миской и хрипит.

"Друзья решили оказать ему первую помощь, оттащили в удобное место и принялись делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Затем один из них схватил столовую ложку и засунул в рот пострадавшему, чтобы облегчить ему дыхание", – сообщил РЕН ТВ источник.

При этом оказать первую помощь горожане пытались в нетрезвом виде. И вместо того, чтобы сразу позвонить в скорую, один из них позвонил своей жене и рассказал о случившемся. После этого она вызвала на место бригаду врачей.

"Приехавшие на место медики скорой помощи сделали мужчине непрямой массаж сердца и укол, однако он скончался. Смерть наступила от механической асфиксии в результате оказания первой помощи", – уточнил источник.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Если вину мужчин установят, им грозит до двух лет тюремного заключения. При этом на допросе обвиняемые допустили, что могли не рассчитать силу при непрямом массаже сердца. Они думали, что чем сильнее будут давить, тем будет лучше.