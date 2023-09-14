На Алтае из-за падения сварщика будут судить его начальника

Руководитель допустил сотрудника к работам без соответствующей квалификации

14 сентября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Шипуновском районе Алтайского края электросварщик упал с высоты пяти метров во время проведения работ, сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел в апреле. В здании котельной райцентра электрогазосварщик осуществлял демонтаж металлоконструкций, но в ходе работ один из циклонов, на котором находился работник, обрушился. В итоге мужчина упал и сильно пострадал.

Как выяснилось, начальник допустил сотрудника к работам без соответствующей квалификации, без средств индивидуальной защиты и без проведения инструктажа.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, материалы уже передали в суд.