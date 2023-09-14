На Алтае из-за падения сварщика будут судить его начальника
Руководитель допустил сотрудника к работам без соответствующей квалификации
14 сентября 2023, 13:20, ИА Амител
В Шипуновском районе Алтайского края электросварщик упал с высоты пяти метров во время проведения работ, сообщили в региональном СК.
Инцидент произошел в апреле. В здании котельной райцентра электрогазосварщик осуществлял демонтаж металлоконструкций, но в ходе работ один из циклонов, на котором находился работник, обрушился. В итоге мужчина упал и сильно пострадал.
Как выяснилось, начальник допустил сотрудника к работам без соответствующей квалификации, без средств индивидуальной защиты и без проведения инструктажа.
В отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, материалы уже передали в суд.
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