На Алтае сельчанин две недели пилил деревья и попался полиции

Сумма нанесенного им ущерба составила более 400 тысяч рублей

17 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Полицейские в Алтайском крае задержали мужчину за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщили в региональном МВД.

47-летний житель села Алтайского признался во всем и рассказал о том, что около двух недель он пилил лес для своих нужд. Древесину на тракторе вывез на свой участок, распилил на дрова, у чурки продал местным. Размер ущерба, нанесенного лесному хозяйству, составил более 400 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконной рубке.