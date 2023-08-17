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На Алтае сельчанин две недели пилил деревья и попался полиции

Сумма нанесенного им ущерба составила более 400 тысяч рублей

17 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

Полицейские в Алтайском крае задержали мужчину за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщили в региональном МВД.

47-летний житель села Алтайского признался во всем и рассказал о том, что около двух недель он пилил лес для своих нужд. Древесину на тракторе вывез на свой участок, распилил на дрова, у чурки продал местным. Размер ущерба, нанесенного лесному хозяйству, составил более 400 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконной рубке. 

Алтайский край полиция

Комментарии 5

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...

10:19:25 17-08-2023

Лесники сами воруют мама не горюй

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Гость

11:04:55 17-08-2023

... (10:19:25 17-08-2023) Лесники сами воруют мама не горюй... А я чо? Я - ничо! Другие вон чо, и то ничо!

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Гость

13:24:46 17-08-2023

распилил на дрова, у чурки продал местным ------ Так он местным дрова продавал у чурки? Чурку тоже задержали?)))

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Гость

16:30:43 17-08-2023

Дрова стали "золотыми", у людей нет денег чтобы обогреться. А нам рассказывают - в Великобритании народ замерзает! А у нас бензин, газ - народное достояние и продолжает дешеветь, а цены на продукты рот не выговаривает. Зато из телевизора нам твердят, что все в порядке.

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Сельский житель.

17:49:31 17-08-2023

Гость (16:30:43 17-08-2023) Дрова стали "золотыми", у людей нет денег чтобы обогреться. ... В деревнях печное отопление.Дрова есть везде в продаже.А эти,что чурки купили,хотели почти на халяву дров прикупить.А деньги у людей есть Почти в каждом дворе в селах машина,а то и две.Но халяву любят многие.Вот и мужик хотел незаконно по своему недоумию или жадности "срубить"бабла.Но.....

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