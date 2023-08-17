На Алтае сельчанин две недели пилил деревья и попался полиции
Сумма нанесенного им ущерба составила более 400 тысяч рублей
17 августа 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: 22.мвд.рф
Полицейские в Алтайском крае задержали мужчину за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщили в региональном МВД.
47-летний житель села Алтайского признался во всем и рассказал о том, что около двух недель он пилил лес для своих нужд. Древесину на тракторе вывез на свой участок, распилил на дрова, у чурки продал местным. Размер ущерба, нанесенного лесному хозяйству, составил более 400 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконной рубке.
10:19:25 17-08-2023
Лесники сами воруют мама не горюй
11:04:55 17-08-2023
... (10:19:25 17-08-2023) Лесники сами воруют мама не горюй... А я чо? Я - ничо! Другие вон чо, и то ничо!
13:24:46 17-08-2023
распилил на дрова, у чурки продал местным ------ Так он местным дрова продавал у чурки? Чурку тоже задержали?)))
16:30:43 17-08-2023
Дрова стали "золотыми", у людей нет денег чтобы обогреться. А нам рассказывают - в Великобритании народ замерзает! А у нас бензин, газ - народное достояние и продолжает дешеветь, а цены на продукты рот не выговаривает. Зато из телевизора нам твердят, что все в порядке.
17:49:31 17-08-2023
Гость (16:30:43 17-08-2023) Дрова стали "золотыми", у людей нет денег чтобы обогреться. ... В деревнях печное отопление.Дрова есть везде в продаже.А эти,что чурки купили,хотели почти на халяву дров прикупить.А деньги у людей есть Почти в каждом дворе в селах машина,а то и две.Но халяву любят многие.Вот и мужик хотел незаконно по своему недоумию или жадности "срубить"бабла.Но.....