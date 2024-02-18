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На Алтае сельчанин напилил берез на полмиллиона рублей и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

18 февраля 2024, 10:00, ИА Амител

Место незаконной рубки / Фото: Минприроды Алтайского края
Место незаконной рубки / Фото: Минприроды Алтайского края

В Алтайском районе Алтайском края выявили незаконную рубку сырорастущих берез. Нарушителя не удалось застать на месте преступления, но его нашли по следам автомобиля. Им оказался житель села Даниловка.

Как отметили в региональном Минприроды, в общей сложности "черный лесоруб" спилил 35 кубометров. Ущерб оценили в 453 тысячи рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В скором времени его будут судить.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 10

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гость

10:30:27 18-02-2024

"Накрутят" по полной.Сейчас ужесточили законы по этой теме.

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Гость

11:10:52 18-02-2024

Сырорастущих????

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Гость

11:48:24 18-02-2024

Дрова не купить, срубить официально никак . Дома то чем топить? К сгк подключайте тогда посёлки, может ещё побольше яхточку построит учредитель ! Газ по догазификации с " палками в колеса" программа идёт!!! Пока жители не взбунтуются - не шевелится.

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Коля

15:00:06 18-02-2024

пока подключишь этот проклятый газ-без штанов оставят...

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Олег

15:36:55 18-02-2024

Сырорастущая древесина — это растущие деревья, не подверженные болезням и вредителям леса, не имеющие признаков усыхания, поражения и повреждения неблагоприятными внешними воздействиями.

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Грыша

15:49:59 18-02-2024

В землянках жить будем...

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гость

16:19:24 18-02-2024

Угу, "по следам нашли"... так и скажите - "добрые" соседи настучали...

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Гость

17:26:39 18-02-2024

гость (16:19:24 18-02-2024) Угу, "по следам нашли"... так и скажите - "добрые" соседи на... Бедный сиделец, отмотавший пятнашку, колбаса на что похожа? Готов в говне жить лишь бы не "стукнуть"?

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Олег

16:22:00 18-02-2024

Лесоводы леса почистили, а то начнутся лесные пожары. Опять героизм и прочее

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Гость

17:41:51 18-02-2024

Да он против Ишутина , ну кто помнит - пацан штаны на лямках))) 35 км3?))))))))

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