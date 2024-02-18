На Алтае сельчанин напилил берез на полмиллиона рублей и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

18 февраля 2024, 10:00, ИА Амител

Место незаконной рубки / Фото: Минприроды Алтайского края

В Алтайском районе Алтайском края выявили незаконную рубку сырорастущих берез. Нарушителя не удалось застать на месте преступления, но его нашли по следам автомобиля. Им оказался житель села Даниловка.

Как отметили в региональном Минприроды, в общей сложности "черный лесоруб" спилил 35 кубометров. Ущерб оценили в 453 тысячи рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В скором времени его будут судить.