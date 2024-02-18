На Алтае сельчанин напилил берез на полмиллиона рублей и попался полиции
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
18 февраля 2024, 10:00, ИА Амител
Место незаконной рубки / Фото: Минприроды Алтайского края
В Алтайском районе Алтайском края выявили незаконную рубку сырорастущих берез. Нарушителя не удалось застать на месте преступления, но его нашли по следам автомобиля. Им оказался житель села Даниловка.
Как отметили в региональном Минприроды, в общей сложности "черный лесоруб" спилил 35 кубометров. Ущерб оценили в 453 тысячи рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В скором времени его будут судить.
10:30:27 18-02-2024
"Накрутят" по полной.Сейчас ужесточили законы по этой теме.
11:10:52 18-02-2024
Сырорастущих????
11:48:24 18-02-2024
Дрова не купить, срубить официально никак . Дома то чем топить? К сгк подключайте тогда посёлки, может ещё побольше яхточку построит учредитель ! Газ по догазификации с " палками в колеса" программа идёт!!! Пока жители не взбунтуются - не шевелится.
15:00:06 18-02-2024
пока подключишь этот проклятый газ-без штанов оставят...
15:36:55 18-02-2024
Сырорастущая древесина — это растущие деревья, не подверженные болезням и вредителям леса, не имеющие признаков усыхания, поражения и повреждения неблагоприятными внешними воздействиями.
15:49:59 18-02-2024
В землянках жить будем...
16:19:24 18-02-2024
Угу, "по следам нашли"... так и скажите - "добрые" соседи настучали...
17:26:39 18-02-2024
гость (16:19:24 18-02-2024) Угу, "по следам нашли"... так и скажите - "добрые" соседи на... Бедный сиделец, отмотавший пятнашку, колбаса на что похожа? Готов в говне жить лишь бы не "стукнуть"?
16:22:00 18-02-2024
Лесоводы леса почистили, а то начнутся лесные пожары. Опять героизм и прочее
17:41:51 18-02-2024
Да он против Ишутина , ну кто помнит - пацан штаны на лямках))) 35 км3?))))))))