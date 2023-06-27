На Алтае сельчанин угнал у знакомого машину, чтобы не идти домой пешком
Полицейские возбудили уголовное дело
27 июня 2023, 14:10, ИА Амител
Полицейские раскрыли угон автомобиля в селе Шипуново, сообщили в главке МВД Алтайского края.
О хищении ВАЗ-2106 заявил правоохранителям 33-летний мужчина. С его слов, вечером он оставил машину на своей усадьбе, а вскоре к нему пришли знакомые, с которыми он начал пить. Один из гостей потом отошел, а уже утром машины хозяин не обнаружил.
"Полицейские установили подозреваемого. Мужчина 1992 года рождения из компании отдыхавших у потерпевшего решил доехать домой, а не идти пешком. Автомобиль был обнаружен <...> возле дома задержанного, в технически исправном состоянии, ничего не похищено", – рассказали в ведомстве и добавили, что возбудили уголовное дело.
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