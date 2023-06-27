На Алтае сельчанин угнал у знакомого машину, чтобы не идти домой пешком

Полицейские возбудили уголовное дело

27 июня 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские раскрыли угон автомобиля в селе Шипуново, сообщили в главке МВД Алтайского края.

О хищении ВАЗ-2106 заявил правоохранителям 33-летний мужчина. С его слов, вечером он оставил машину на своей усадьбе, а вскоре к нему пришли знакомые, с которыми он начал пить. Один из гостей потом отошел, а уже утром машины хозяин не обнаружил.