На Алтае сельчанин украл две концевые опоры ЛЭП и 2,5 километра кабеля

Полицейские задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело

12 мая 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мужчина украл две концевые опоры ЛЭП и 2,5 тысячи метров кабеля, сообщили в региональном главке МВД.

О преступлении, которое произошло около села Леньки Благовещенского района, в дежурную часть заявил представитель Родинской электростанции. Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали – им оказался ранее судимый 55-летний мужчина.

"Как было установлено, в конце 2022 года при замыкании упали столбы, отключился автомат на трансформаторе и линия, ведущая к бывшей летней ферме, обесточилась. Собственники электростанции об этом не знали", – рассказали в ведомстве.

Похищенное сельчанин сдал в неофициальный пункт приёма металлолома. Стражи порядка изъяли украденное и возбудили в отношении мужчины уголовное дело.

Концевая опора ЛЭП – сооружение, являющееся разновидностью анкерных опор, которое устанавливают в конце и начале линии электропередачи.