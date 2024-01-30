На Алтае сельчанин зарезал собутыльника и вывез его тело на санках

Следователи нашли подозреваемого и задержали

30 января 2024, 15:31, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/626033

Следователи раскрыли убийство, совершенное в Шелаболихинском районе в январе 2024 года. Об этом рассказали в региональном СК.

65-летний житель села Кучук не выходил на связь с родственниками, а во время поисков стало известно, что его исчезновение имеет криминальный характер.

Выяснилось, что мужчина вместе с 57-летним знакомым выпивал дома. В это время собутыльник схватился за нож и несколько раз ударил хозяина дома.

"После произошедшего злоумышленник скрылся, однако на следующий день он вернулся в дом потерпевшего и, погрузив тело на санки, вывез за село, где засыпал снегом и шифером", – сказано в сообщении.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение в убийстве.