На Алтае сельчанин зарезал собутыльника и вывез его тело на санках
Следователи нашли подозреваемого и задержали
30 января 2024, 15:31, ИА Амител
Следователи раскрыли убийство, совершенное в Шелаболихинском районе в январе 2024 года. Об этом рассказали в региональном СК.
65-летний житель села Кучук не выходил на связь с родственниками, а во время поисков стало известно, что его исчезновение имеет криминальный характер.
Выяснилось, что мужчина вместе с 57-летним знакомым выпивал дома. В это время собутыльник схватился за нож и несколько раз ударил хозяина дома.
"После произошедшего злоумышленник скрылся, однако на следующий день он вернулся в дом потерпевшего и, погрузив тело на санки, вывез за село, где засыпал снегом и шифером", – сказано в сообщении.
В ближайшее время задержанному предъявят обвинение в убийстве.
16:10:46 30-01-2024
Ни дня без криминала. В СССР руководители бы с ума сошли, а у нас, как должное.
10:25:33 31-01-2024
Гость (16:10:46 30-01-2024) Ни дня без криминала. В СССР руководители бы с ума сошли, а ... а вы не читайте новостей и не смотрите телевидение. Я уже год так. Голова прояснилась, состояние улучшилось и постоянно на позитиве. Лайф Хак. Спасибо не надо))
11:57:37 31-01-2024
Гость (16:10:46 30-01-2024) Ни дня без криминала. В СССР руководители бы с ума сошли, а ... Советский Союз был в числе мировых лидеров по количеству убийств на душу населения. По итогам 1980-х годов СССР занимал 5-е место в мире по распространенности убийств, уступая лишь таким считанным странам, как Колумбия, где в те годы шла война против производства наркотиков. При этом в РСФСР индекс количества убийств на 100 тыс. человек населения был выше, чем средний по СССР. Если в 1970 году в РСФСР было совершено 9,8 тыс. убийств, то в 1975 году уже 14 тыс., а в 1980 году – 18 тыс. Можно сравнить данные по количеству убийств на 100 тыс. человек населения в СССР в 1989 году (12,4) и во Франции (1,1), Германии (1,0) и в Англии (1,04). Даже отдельно в Северной Ирландии, где в те годы шли кровавые столкновения, индекс количества убийств был почти в 3 раза ниже (4,72), чем в среднем по мирному СССР. Таким образом, СССР превосходил ведущие европейские страны по убийствам в 12 раз и это еще при том, что, повторимся, количество убийств в РСФСР было еще большим. К сожалению, в 1990-е годы количество убийств в России еще выросло.
17:50:43 30-01-2024
Ключевое слово - АЛКОГОЛЬ!