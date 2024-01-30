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На Алтае сельчанин зарезал собутыльника и вывез его тело на санках

Следователи нашли подозреваемого и задержали

30 января 2024, 15:31, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/626033
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/626033

Следователи раскрыли убийство, совершенное в Шелаболихинском районе в январе 2024 года. Об этом рассказали в региональном СК.

65-летний житель села Кучук не выходил на связь с родственниками, а во время поисков стало известно, что его исчезновение имеет криминальный характер.

Выяснилось, что мужчина вместе с 57-летним знакомым выпивал дома. В это время собутыльник схватился за нож и несколько раз ударил хозяина дома.

"После произошедшего злоумышленник скрылся, однако на следующий день он вернулся в дом потерпевшего и, погрузив тело на санки, вывез за село, где засыпал снегом и шифером", – сказано в сообщении.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение в убийстве.

Алтайский край Убийство

Комментарии 4

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Гость

16:10:46 30-01-2024

Ни дня без криминала. В СССР руководители бы с ума сошли, а у нас, как должное.

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Гость

10:25:33 31-01-2024

Гость (16:10:46 30-01-2024) Ни дня без криминала. В СССР руководители бы с ума сошли, а ... а вы не читайте новостей и не смотрите телевидение. Я уже год так. Голова прояснилась, состояние улучшилось и постоянно на позитиве. Лайф Хак. Спасибо не надо))

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Пузырек

11:57:37 31-01-2024

Гость (16:10:46 30-01-2024) Ни дня без криминала. В СССР руководители бы с ума сошли, а ... Советский Союз был в числе мировых лидеров по количеству убийств на душу населения. По итогам 1980-х годов СССР занимал 5-е место в мире по распространенности убийств, уступая лишь таким считанным странам, как Колумбия, где в те годы шла война против производства наркотиков. При этом в РСФСР индекс количества убийств на 100 тыс. человек населения был выше, чем средний по СССР. Если в 1970 году в РСФСР было совершено 9,8 тыс. убийств, то в 1975 году уже 14 тыс., а в 1980 году – 18 тыс. Можно сравнить данные по количеству убийств на 100 тыс. человек населения в СССР в 1989 году (12,4) и во Франции (1,1), Германии (1,0) и в Англии (1,04). Даже отдельно в Северной Ирландии, где в те годы шли кровавые столкновения, индекс количества убийств был почти в 3 раза ниже (4,72), чем в среднем по мирному СССР. Таким образом, СССР превосходил ведущие европейские страны по убийствам в 12 раз и это еще при том, что, повторимся, количество убийств в РСФСР было еще большим. К сожалению, в 1990-е годы количество убийств в России еще выросло.

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Гость

17:50:43 30-01-2024

Ключевое слово - АЛКОГОЛЬ!

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