На Алтае сельчанин засушил 7 кг конопли и попался полиции

Марихуану мужчина заготовил для личного употребления

21 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю / t.me/mvd222

В Заринском районе Алтайского края полицейские задержали 35-летнего жителя села Новокопылово, подозреваемого в хранении наркотиков.

Как сообщили в МВД региона, по месту жительства у него в погребе и хозпостройке нашли более 7 кг марихуаны.

Задержанный признался, что собрал дикорастущую коноплю в поле, высушил и хранил без цели сбыта – для личного потребления.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мужчину уже привлекали за аналогичные преступления.