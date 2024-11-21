На Алтае сельчанин засушил 7 кг конопли и попался полиции
Марихуану мужчина заготовил для личного употребления
21 ноября 2024, 09:30, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю / t.me/mvd222
В Заринском районе Алтайского края полицейские задержали 35-летнего жителя села Новокопылово, подозреваемого в хранении наркотиков.
Как сообщили в МВД региона, по месту жительства у него в погребе и хозпостройке нашли более 7 кг марихуаны.
Задержанный признался, что собрал дикорастущую коноплю в поле, высушил и хранил без цели сбыта – для личного потребления.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее мужчину уже привлекали за аналогичные преступления.
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