На Алтае сельчанка заказала дрова по объявлению, но осталась без дров и без денег

Полицейские возбудили уголовное дело

03 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница села Леньки Благовещенского района Алтайского края лишилась денег при заказе дров по объявлению, которое она нашла в соцсети.

Как сообщили в МВД региона, женщина связалась с продавцом и после беседы перевела ему 15,8 тыс. рублей на счет. Однако товар в назначенное время не привезли.

"Потерпевшая попыталась связаться с продавцом, но безуспешно: его телефон был выключен. В социальных сетях продавец ее заблокировал", – рассказали в ведомстве.

В итоге 41-летняя женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.