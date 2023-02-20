На Алтае семьям мобилизованных на льготных условиях выдадут строительную древесину

Правительство края по поручению губернатора Томенко уже прорабатывает соответствующий законопроект

20 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил предоставлять на льготных условиях строительную древесину семьям мобилизованных, сообщили в телеграм-канале регионального правительства.

"Семьи наших военнослужащих земляков обратились ко мне с предложением внести изменения в краевой закон. Считаю, что они имеют право получать древесину на строительство домов вне очереди. В правительстве края уже найдено понимание, как эту задачу решить системно. Рассчитываю на поддержку депутатов АКЗС в быстром рассмотрении и принятии такого решения", – отметил глава региона.

Правительство края уже прорабатывает соответствующий законопроект. Внести его в Алтайское Заксобрание планируют в ближайшее время.

Сейчас такая мера поддержки предусмотрена региональным законом только для потерявших жильё в результате пожаров и стихийных бедствий.