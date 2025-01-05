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На Алтае шаман освятил автомобили перед их отправкой бойцам в зону СВО

Хранитель алтайских традиций прочитал "алкыш" и очистил машины сакральным огнем

05 января 2025, 20:24, ИА Амител

Шаман Таукен Яйтынов / Фото: Народный фронт Республики Алтай
Шаман Таукен Яйтынов / Фото: Народный фронт Республики Алтай

Народный фронт Республики Алтай 2 января отправил в зону СВО 11 автомобилей. Об этом организация сообщила в своем сообществе во "ВКонтакте". Перед отправкой транспорт решили укрепить силой алтайских духов: шаман Таукен Яйтынов провел несколько священных ритуалов.

В Народном фронте отметили, что для бойцов, которые защищают Родину в зоне СВО, особенно важно получать помощь из родных мест.

"Ведь машина, ездившая по родным дорогам, становится особенно близкой сердцу", – говорится в сообщении. На отправку очередной партии машин, предоставленных федеральными органами исполнительной власти, бюджетными учреждениями и организациями, пригласили шамана.

"Хранитель алтайских обрядов и традиций Таукен Яйтынов провел обряд очищения сакральным огнем, арчыном – можжевельником и родниковой водой. Этот обряд направлен на то, чтобы все дороги, по которым будут передвигаться наши бойцы, были открыты и легки", – сообщает Народный фронт.

Уже 4 января Народный фронт сообщил, что автомобили прибыли в Бийск – здесь их погрузят на железнодорожные платформы, чтобы отправить в Ростов. А уже там помощь из родных мест получат сами бойцы.

Психолог Елена Потапова / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

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НОВОСТИОбщество
СВО Республика Алтай

Комментарии 10

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Гость

20:33:12 05-01-2025

И это все в стране которая 35 лет назад в автономном режиме запускала космический Буран....

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Гость

21:18:02 05-01-2025

Гость (20:33:12 05-01-2025) И это все в стране которая 35 лет назад в автономном режиме ... але...церкви вместо школ и больниц построили, че те еще надо?

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Филипп Филиппыч

07:00:48 06-01-2025

Гость (20:33:12 05-01-2025) И это все в стране которая 35 лет назад в автономном режиме ... Это называется деградация в огромных размерах.

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Гость

10:44:41 10-01-2025

Гость (20:33:12 05-01-2025) И это все в стране которая 35 лет назад в автономном режиме ... А почему шаман, а не батюшка?

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Филипп Филиппыч

21:05:00 05-01-2025

Если шаманы и попы встряли в движуху и пошли против воли Бога, то это крах.

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Гость

21:15:04 05-01-2025

Побеждайте эту бандеровскую нечесть и возвращайтесь домой, живыми и здоровыми.

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Гость

10:14:48 06-01-2025

Гость (21:15:04 05-01-2025) Побеждайте эту бандеровскую нечесть и возвращайтесь домой, ж... Эк бандеровцев зацепило! Заминусовали. А интернет, он всё помнит...

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Гость

02:52:00 06-01-2025

Шаман прочитал Алкыш. Т.е. это машины отобранные у алкашей?

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Гость

10:19:21 06-01-2025

И его туда - пусть там руками водит, пользы больше

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Патриот

10:53:47 06-01-2025

Молодец, так держать!!! Вперёд и с песней!

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