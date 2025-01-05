На Алтае шаман освятил автомобили перед их отправкой бойцам в зону СВО
Хранитель алтайских традиций прочитал "алкыш" и очистил машины сакральным огнем
05 января 2025, 20:24, ИА Амител
Народный фронт Республики Алтай 2 января отправил в зону СВО 11 автомобилей. Об этом организация сообщила в своем сообществе во "ВКонтакте". Перед отправкой транспорт решили укрепить силой алтайских духов: шаман Таукен Яйтынов провел несколько священных ритуалов.
В Народном фронте отметили, что для бойцов, которые защищают Родину в зоне СВО, особенно важно получать помощь из родных мест.
"Ведь машина, ездившая по родным дорогам, становится особенно близкой сердцу", – говорится в сообщении. На отправку очередной партии машин, предоставленных федеральными органами исполнительной власти, бюджетными учреждениями и организациями, пригласили шамана.
"Хранитель алтайских обрядов и традиций Таукен Яйтынов провел обряд очищения сакральным огнем, арчыном – можжевельником и родниковой водой. Этот обряд направлен на то, чтобы все дороги, по которым будут передвигаться наши бойцы, были открыты и легки", – сообщает Народный фронт.
Уже 4 января Народный фронт сообщил, что автомобили прибыли в Бийск – здесь их погрузят на железнодорожные платформы, чтобы отправить в Ростов. А уже там помощь из родных мест получат сами бойцы.
20:33:12 05-01-2025
И это все в стране которая 35 лет назад в автономном режиме запускала космический Буран....
21:18:02 05-01-2025
Гость (20:33:12 05-01-2025) И это все в стране которая 35 лет назад в автономном режиме ... але...церкви вместо школ и больниц построили, че те еще надо?
07:00:48 06-01-2025
Гость (20:33:12 05-01-2025) И это все в стране которая 35 лет назад в автономном режиме ... Это называется деградация в огромных размерах.
10:44:41 10-01-2025
Гость (20:33:12 05-01-2025) И это все в стране которая 35 лет назад в автономном режиме ... А почему шаман, а не батюшка?
21:05:00 05-01-2025
Если шаманы и попы встряли в движуху и пошли против воли Бога, то это крах.
21:15:04 05-01-2025
Побеждайте эту бандеровскую нечесть и возвращайтесь домой, живыми и здоровыми.
10:14:48 06-01-2025
Гость (21:15:04 05-01-2025) Побеждайте эту бандеровскую нечесть и возвращайтесь домой, ж... Эк бандеровцев зацепило! Заминусовали. А интернет, он всё помнит...
02:52:00 06-01-2025
Шаман прочитал Алкыш. Т.е. это машины отобранные у алкашей?
10:19:21 06-01-2025
И его туда - пусть там руками водит, пользы больше
10:53:47 06-01-2025
Молодец, так держать!!! Вперёд и с песней!