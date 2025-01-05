На Алтае шаман освятил автомобили перед их отправкой бойцам в зону СВО

Хранитель алтайских традиций прочитал "алкыш" и очистил машины сакральным огнем

05 января 2025, 20:24, ИА Амител

Шаман Таукен Яйтынов / Фото: Народный фронт Республики Алтай

Народный фронт Республики Алтай 2 января отправил в зону СВО 11 автомобилей. Об этом организация сообщила в своем сообществе во "ВКонтакте". Перед отправкой транспорт решили укрепить силой алтайских духов: шаман Таукен Яйтынов провел несколько священных ритуалов.

В Народном фронте отметили, что для бойцов, которые защищают Родину в зоне СВО, особенно важно получать помощь из родных мест.

"Ведь машина, ездившая по родным дорогам, становится особенно близкой сердцу", – говорится в сообщении. На отправку очередной партии машин, предоставленных федеральными органами исполнительной власти, бюджетными учреждениями и организациями, пригласили шамана.

"Хранитель алтайских обрядов и традиций Таукен Яйтынов провел обряд очищения сакральным огнем, арчыном – можжевельником и родниковой водой. Этот обряд направлен на то, чтобы все дороги, по которым будут передвигаться наши бойцы, были открыты и легки", – сообщает Народный фронт.

Уже 4 января Народный фронт сообщил, что автомобили прибыли в Бийск – здесь их погрузят на железнодорожные платформы, чтобы отправить в Ростов. А уже там помощь из родных мест получат сами бойцы.