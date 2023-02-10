На Алтае школьника будут судить за удар ножом-бабочкой в спину

Подросток полностью признал вину и раскаялся

10 февраля 2023, 15:37, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае будут судить несовершеннолетнего, ударившего друга ножом в спину, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл в ноябре 2022 года в селе Новоегорьевском. Во время прогулки между двумя подростками произошёл конфликт.

"14-летний подозреваемый имеющимся при себе ножом-бабочкой нанёс удар в спину оппоненту. Известно, что несовершеннолетний проживает в городе Новосибирске и находился на каникулах в гостях у бабушки. Потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему своевременно оказана медицинская помощь", – рассказали в ведомстве.

Подросток полностью признал вину и раскаялся. Ему грозит до двух лет лишения свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия".