На Алтае скончался известный местный депутат

Владимир Кравцов умер в возрасте 71 года 10 марта

11 марта 2023, 15:55, ИА Амител

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Умер бывший председатель Рубцовского городского Совета депутатов Владимир Кравцов, сообщает "Местное время".

71-летнего политика не стало в пятницу, 10 марта. Причина смерти не уточняется.

Прощание с ним пройдёт 14-го числа в Михайло-Архангельском храме с 12:00 до 13:00.

Кравцов родился в 1952 году в Гродно, Белоруссия. В 1982-м окончил Семипалатинский государственный мединститут. Возглавлял детскую городскую больницу Рубцовска, а затем долгие годы руководил домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Также неоднократно избирался местным депутатом, а летом 2022-го стал председателем городского Совета депутатов. В октябре однако сложил полномочия.