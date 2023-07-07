На Алтае сняли бурундука, ворующего крыжовник на даче

Делал зверек это "без зазрения совести"

07 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр: "Каменские новости"

В городе Камне-на-Оби Алтайского края засняли бурундука, который поедал крыжовник на даче. Видео местной жительницы опубликовано в паблике "Каменские новости" во "ВКонтакте".

"Застукала сегодня [6 июля] воришку, ест мой крыжовник без зазрения совести", – рассказала горожанка.

Отметим, что бурундуков не стоит пытаться гладить и кормить с рук. Весной в Бийске женщина увидела такого грызуна и решила приласкать. Но тот заботы не оценил и жительница наукограда в итоге отправилась в травмпункт.