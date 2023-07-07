На Алтае сняли бурундука, ворующего крыжовник на даче
Делал зверек это "без зазрения совести"
07 июля 2023, 08:15, ИА Амител
Кадр: "Каменские новости"
В городе Камне-на-Оби Алтайского края засняли бурундука, который поедал крыжовник на даче. Видео местной жительницы опубликовано в паблике "Каменские новости" во "ВКонтакте".
"Застукала сегодня [6 июля] воришку, ест мой крыжовник без зазрения совести", – рассказала горожанка.
Отметим, что бурундуков не стоит пытаться гладить и кормить с рук. Весной в Бийске женщина увидела такого грызуна и решила приласкать. Но тот заботы не оценил и жительница наукограда в итоге отправилась в травмпункт.
08:47:16 07-07-2023
Человек всё больше и больше захватывает территории и животные вынуждены как то соседствовать с ним.Ну а то что они поели ,так это мелкая компенсация за их ареал обитания.
10:54:44 07-07-2023
А где заява полицаям? Как-то не серьезно...
11:48:55 07-07-2023
а где видео!!?
11:53:46 07-07-2023
Гость (11:48:55 07-07-2023) а где видео!!?... Видео местной жительницы опубликовано в паблике "Каменские новости" во "ВКонтакте".
12:04:33 07-07-2023
Гость (11:53:46 07-07-2023) Видео местной жительницы опубликовано в паблике "Каменские н... Мы не согласны! Новость на Амике-будьте добры и видео сюда!!!
14:15:42 07-07-2023
Был как то на рыбалке в одного. Закинул удочку, на пеньке разложил тарпезу- нарезанный огурчик. колбаску, стопочку с чекушечкой. Так бурундук не ссыклявя и не стесняясь в 50 см от меня запрыгнул на пенек и стал точить огурчик.
14:30:00 07-07-2023
Гость (14:15:42 07-07-2023) Был как то на рыбалке в одного. Закинул удочку, на пеньке ра... У нас так на рыбалке молодой воробушек из банки опарышей тягал, прямо около меня. Молодой, глупый еще :-) Очень ему хотелось тех жирных опарышей :-)
16:19:50 07-07-2023
Гость (14:15:42 07-07-2023) Был как то на рыбалке в одного. Закинул удочку, на пеньке ра... Думал, вы для него поляну накрыли :-)