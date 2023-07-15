На Алтае сорванная ветром крыша прилетела на столб
Инцидент случился в Камне-на-Оби
15 июля 2023, 15:01, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Камне-на-Оби Алтайского края прошел ураганный ветер, который повлек за собой разрушения, сообщает Barnaul 22.
В частности, у кого-то здесь снесло крышу, которая в аккурат прилетела на железобетонный столб рядом с частным домом.
"Это трэш! Это был такой ветер. Мы думали, что нашу крышу снесет, но это оказалась соседская. М-да, дела!" – рассказала горожанка.
Накануне два человека пострадали во время урагана на озере Большое Яровое.
15:05:42 15-07-2023
Горит крыша звоните - 01, украли крышу - звоните 02, едет крыша - звоните 03..надо крыша звоните 7891689...
19:42:30 15-07-2023
Снимут со столба и строителям на шею оденут.