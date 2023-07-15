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На Алтае сорванная ветром крыша прилетела на столб

Инцидент случился в Камне-на-Оби

15 июля 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Камне-на-Оби Алтайского края прошел ураганный ветер, который повлек за собой разрушения, сообщает Barnaul 22.

В частности, у кого-то здесь снесло крышу, которая в аккурат прилетела на железобетонный столб рядом с частным домом.

"Это трэш! Это был такой ветер. Мы думали, что нашу крышу снесет, но это оказалась соседская. М-да, дела!" – рассказала горожанка.

Накануне два человека пострадали во время урагана на озере Большое Яровое.

Камень-на-Оби

Комментарии 2

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Гость

15:05:42 15-07-2023

Горит крыша звоните - 01, украли крышу - звоните 02, едет крыша - звоните 03..надо крыша звоните 7891689...

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Гость

19:42:30 15-07-2023

Снимут со столба и строителям на шею оденут.

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