На Алтае создадут реестр пострадавших от урагана домов, которые еще не починили

Томенко на заседании комиссии по ЧС детально обсудил ситуацию

11 декабря 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании комиссии по ЧС поручил составить детальный реестр пострадавших от ноябрьского урагана домов, по которым ремонтные работы еще не завершены – с указанием всех мер, которые предпринимаются для обеспечения нормальной жизни людей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в Алтайском крае все еще продолжает действовать штормовой прогноз по аномально холодной погоде. В ходе заседания обсудили все меры реагирования, которые предпринимались в связи с неблагоприятной погодой за последние несколько дней, текущую обстановку и прогноз на ближайшее время. По словам Томенко, сейчас все под контролем.

Второй важный вопрос – восстановление домов, пострадавших от урагана 19 ноября. Всего было повреждено 352 многоквартирных дома. В последние недели и в правительство, и в прокуратуру, и к местным властям поступали жалобы от людей на неизвестные сроки проведения ремонтов. По этой причине ситуация детально обсуждалась.

"На сегодняшний день по 168 домам все последствия урагана устранены. В случаях, когда ремонты невозможно провести в холодное время года, организованы аварийные работы, которые позволят людям спокойно пережить зиму. По 70 домам такие работы уже завершены, а ремонты запланированы на весну и лето. Между тем еще остаются случаи, где ситуация не до конца прояснена. На заседании комиссии поручил составить детальный реестр домов, по которым ремонтные работы еще не завершены – с указанием всех мер, которые предпринимаются для обеспечения нормальной жизни людей", – написал Томенко.Там, где это необходимо, ищут индивидуальные решения вопросов. В первую очередь это ответственность глав муниципалитетов, однако и на краевом уровне обеспечим всю необходимую поддержку.