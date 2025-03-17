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На Алтае создали кластеры, объединяющие АГМУ, медколледжи, медорганизации и органы власти

Цель – повысить качество подготовки специалистов для здравоохранения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

17 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Подготовка медицинских кадров / Фото: АГМУ
Подготовка медицинских кадров / Фото: АГМУ

Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) выступил инициатором создания двух медицинских образовательных кластеров – в Алтайском крае и Республике Алтай. Они объединяют образовательные и медицинские организации регионов и органы исполнительной власти в области здравоохранения.

Зачем нужны медицинские образовательные кластеры?

Основная цель объединения – улучшить качество подготовки специалистов среднего звена для системы здравоохранения.

"Сотрудничество внутри кластера предполагает совместные мероприятия университета и профессиональных образовательных организаций по обмену опытом преподавателей по вопросам подготовки для здравоохранения региона специалистов среднего звена, реализацию проектов, направленных на развитие профессиональной мобильности студентов и их успешное трудоустройство", – сказала д. м. н., профессор, ректор АГМУ Ирина Шереметьева.И добавила, что работа внутри объединения также предполагает организацию учебных олимпиад, конкурсов для студентов и преподавателей, программ повышения квалификации и стажировки педагогов. Кластеры – еще один шаг к повышению качества образования и развитию здравоохранения в Алтайском крае.

Подготовка медицинских кадров / Фото: АГМУ

АГМУ, как инициатор создания кластеров, возьмет на себя функции координационного центра, который будет:

  • вырабатывать единую стратегию и направления развития медицинского и фармацевтического образования в рамках федерального проекта "Вуз – регион";
  • осуществлять мониторинг эффективности деятельности кластера;
  • обеспечивать взаимодействие с федеральными органами здравоохранения;
  • оказывать помощь в научно-методическом сопровождении образовательной деятельности.

Кто вошел в состав кластеров Алтая?

В состав кластера Алтайского края вошли:

  • АГМУ;
  • Министерство здравоохранения Алтайского края;
  • пять медицинских колледжей;
  • один медтехникум;
  • шесть медицинских организаций.

В состав кластера Республики Алтай вошли:

  • АГМУ;
  • Республиканский медицинский колледж;
  • Республиканская больница;
  • Министерство здравоохранения Республики Алтай.

Создание РМОК стало возможным благодаря реализации Федерального проекта "Медицинские кадры" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Комментарии 4

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гость

19:08:41 17-03-2025

Никакой образовательный кластер не улучшит подготовку кадров. Это бла бла.

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Элен без ребят

20:27:51 17-03-2025

заметьте, ни слова о пациентах!
хотя, любое лечение нужно начинать со связки "врач- пациент", а не "колледж-Минздрав".

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Гость

21:00:47 17-03-2025

Про туркластер уже забыли, какие результаты достигнуты?
Когда в краевой системе управления переименовывали Управления в Министерства, обосновывали это общими фразами о резком повышении эффективности работы. И что имеем? Мудрый басенник давно заметил, как не садитесь, для успеха дела нужно быть талантами и профессионалами.

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Гость

08:42:16 18-03-2025

Ну вот и медобразованию на Алтае пришел капец. Покойся с миром, Медицина...

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