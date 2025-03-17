На Алтае создали кластеры, объединяющие АГМУ, медколледжи, медорганизации и органы власти
Цель – повысить качество подготовки специалистов для здравоохранения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"
17 марта 2025, 16:00, ИА Амител
Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) выступил инициатором создания двух медицинских образовательных кластеров – в Алтайском крае и Республике Алтай. Они объединяют образовательные и медицинские организации регионов и органы исполнительной власти в области здравоохранения.
Зачем нужны медицинские образовательные кластеры?
Основная цель объединения – улучшить качество подготовки специалистов среднего звена для системы здравоохранения.
"Сотрудничество внутри кластера предполагает совместные мероприятия университета и профессиональных образовательных организаций по обмену опытом преподавателей по вопросам подготовки для здравоохранения региона специалистов среднего звена, реализацию проектов, направленных на развитие профессиональной мобильности студентов и их успешное трудоустройство", – сказала д. м. н., профессор, ректор АГМУ Ирина Шереметьева.И добавила, что работа внутри объединения также предполагает организацию учебных олимпиад, конкурсов для студентов и преподавателей, программ повышения квалификации и стажировки педагогов. Кластеры – еще один шаг к повышению качества образования и развитию здравоохранения в Алтайском крае.
АГМУ, как инициатор создания кластеров, возьмет на себя функции координационного центра, который будет:
- вырабатывать единую стратегию и направления развития медицинского и фармацевтического образования в рамках федерального проекта "Вуз – регион";
- осуществлять мониторинг эффективности деятельности кластера;
- обеспечивать взаимодействие с федеральными органами здравоохранения;
- оказывать помощь в научно-методическом сопровождении образовательной деятельности.
Кто вошел в состав кластеров Алтая?
В состав кластера Алтайского края вошли:
- АГМУ;
- Министерство здравоохранения Алтайского края;
- пять медицинских колледжей;
- один медтехникум;
- шесть медицинских организаций.
В состав кластера Республики Алтай вошли:
- АГМУ;
- Республиканский медицинский колледж;
- Республиканская больница;
- Министерство здравоохранения Республики Алтай.
Создание РМОК стало возможным благодаря реализации Федерального проекта "Медицинские кадры" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
19:08:41 17-03-2025
Никакой образовательный кластер не улучшит подготовку кадров. Это бла бла.
20:27:51 17-03-2025
заметьте, ни слова о пациентах!
хотя, любое лечение нужно начинать со связки "врач- пациент", а не "колледж-Минздрав".
21:00:47 17-03-2025
Про туркластер уже забыли, какие результаты достигнуты?
Когда в краевой системе управления переименовывали Управления в Министерства, обосновывали это общими фразами о резком повышении эффективности работы. И что имеем? Мудрый басенник давно заметил, как не садитесь, для успеха дела нужно быть талантами и профессионалами.
08:42:16 18-03-2025
Ну вот и медобразованию на Алтае пришел капец. Покойся с миром, Медицина...