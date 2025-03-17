На Алтае создали кластеры, объединяющие АГМУ, медколледжи, медорганизации и органы власти

Цель – повысить качество подготовки специалистов для здравоохранения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

17 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Подготовка медицинских кадров / Фото: АГМУ

Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) выступил инициатором создания двух медицинских образовательных кластеров – в Алтайском крае и Республике Алтай. Они объединяют образовательные и медицинские организации регионов и органы исполнительной власти в области здравоохранения.

Зачем нужны медицинские образовательные кластеры?

Основная цель объединения – улучшить качество подготовки специалистов среднего звена для системы здравоохранения.

"Сотрудничество внутри кластера предполагает совместные мероприятия университета и профессиональных образовательных организаций по обмену опытом преподавателей по вопросам подготовки для здравоохранения региона специалистов среднего звена, реализацию проектов, направленных на развитие профессиональной мобильности студентов и их успешное трудоустройство", – сказала д. м. н., профессор, ректор АГМУ Ирина Шереметьева.И добавила, что работа внутри объединения также предполагает организацию учебных олимпиад, конкурсов для студентов и преподавателей, программ повышения квалификации и стажировки педагогов. Кластеры – еще один шаг к повышению качества образования и развитию здравоохранения в Алтайском крае.

Подготовка медицинских кадров / Фото: АГМУ

АГМУ, как инициатор создания кластеров, возьмет на себя функции координационного центра, который будет:

вырабатывать единую стратегию и направления развития медицинского и фармацевтического образования в рамках федерального проекта "Вуз – регион";

осуществлять мониторинг эффективности деятельности кластера;

обеспечивать взаимодействие с федеральными органами здравоохранения;

оказывать помощь в научно-методическом сопровождении образовательной деятельности.

Кто вошел в состав кластеров Алтая?

В состав кластера Алтайского края вошли:

АГМУ;

Министерство здравоохранения Алтайского края;

пять медицинских колледжей;

один медтехникум;

шесть медицинских организаций.

В состав кластера Республики Алтай вошли:

АГМУ;

Республиканский медицинский колледж;

Республиканская больница;

Министерство здравоохранения Республики Алтай.

Создание РМОК стало возможным благодаря реализации Федерального проекта "Медицинские кадры" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".