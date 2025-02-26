На Алтае спасатели вынесли пять газовых баллонов из горящего гаража
Огонь повредил стены и уничтожил крышу строения
26 февраля 2025, 09:30, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
В селе Шелаболиха Алтайского края 25 февраля произошел пожар в гараже на улице Ленина. Спасатели эвакуировали пять газовых баллонов.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, площадь горения составила 25 "квадратов". Пламя повредило стены и уничтожило крышу строения.
Всего в тушении участвовало семь специалистов на трех единицах техники. О пострадавших информации нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.
Всего за 25 февраля в крае потушили 13 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.
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