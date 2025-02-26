На Алтае спасатели вынесли пять газовых баллонов из горящего гаража

Огонь повредил стены и уничтожил крышу строения

26 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В селе Шелаболиха Алтайского края 25 февраля произошел пожар в гараже на улице Ленина. Спасатели эвакуировали пять газовых баллонов.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, площадь горения составила 25 "квадратов". Пламя повредило стены и уничтожило крышу строения.

Всего в тушении участвовало семь специалистов на трех единицах техники. О пострадавших информации нет.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

Всего за 25 февраля в крае потушили 13 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.