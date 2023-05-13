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На Алтае спасли медвежонка-сироту, который два дня просидел на дереве

Косолапого поместили в специальный приют, где он пробудет до осени

13 мая 2023, 12:06, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник
Фото: Алтайский биосферный заповедник

В Республике Алтай на территории турбазы в посёлке Артыбаш спасли медвежонка, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.

По словам специалистов, мать маленького хищника могла погибнуть либо его отбили у неё собаки и загнали на дерево, где малыш просидел два дня без еды и воды.

В итоге косолапого сняли с дерева и поместили в приют для медвежат-сирот, где он пробудет до осени.

Поскольку зверьку всего четыре месяца, а контакт с человеком был минимальным, то у него есть все шансы вернуться в привычную среду.

Комментарии 1

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Гость.

21:14:40 13-05-2023

Ну вот и хорошо, пусть растёт косолапый!

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