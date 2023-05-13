На Алтае спасли медвежонка-сироту, который два дня просидел на дереве
Косолапого поместили в специальный приют, где он пробудет до осени
13 мая 2023, 12:06, ИА Амител
Фото: Алтайский биосферный заповедник
В Республике Алтай на территории турбазы в посёлке Артыбаш спасли медвежонка, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.
По словам специалистов, мать маленького хищника могла погибнуть либо его отбили у неё собаки и загнали на дерево, где малыш просидел два дня без еды и воды.
В итоге косолапого сняли с дерева и поместили в приют для медвежат-сирот, где он пробудет до осени.
Поскольку зверьку всего четыре месяца, а контакт с человеком был минимальным, то у него есть все шансы вернуться в привычную среду.
21:14:40 13-05-2023
Ну вот и хорошо, пусть растёт косолапый!