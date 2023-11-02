Синоптики рассказали о погоде на ближайшие четыре дня

02 ноября 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае до конца недели и в начале следующей сохранится неустойчивая погода, связанная с активным перемещением через районы Западной Сибири циклонов и атмосферных фронтов, рассказала amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Осадки ожидаются в большинстве дней, преимущественно в виде снега, временами мокрого снега, возможны гололедные явления, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица.

"3 ноября с прохождением холодного фронта ночью на большей части территории и днем по востоку пройдет снег, мокрый снег. Местами гололедные явления, возможны метели, усиление ветра ночью до 15-20 м/с. Произойдет понижение ночных температур до -6...-11 градусов, при прояснении до -16 градусов, днем до -2...-7 градусов", – отметила синоптик.

4 ноября ночью погоду будет определять гребень арктического антициклона, преимущественно без осадков со слабым ветром, температура понизится до -12...-17 градусов, в западных районах до -5...-10 градусов. Днем в теплом секторе циклона местами по северу и западу края ожидается небольшой снег, мокрый снег. Температура днем будет +1...+6 градусов, по востоку до -4 градусов.

5 ноября с прохождением холодного фронта северного циклона в большинстве районов пройдет снег, мокрый снег. Ветер местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура ночью будет 0...-5 градусов, днем -3...+2 градуса.

6 ноября местами ожидается небольшой снег. Температура ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.