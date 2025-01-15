На Алтае строитель украл из школы макеты автоматов, чтобы любоваться ими у себя дома

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело

15 января 2025, 13:15, ИА Амител

Макет АК-105 / Фото: МВД Республики Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай рабочего строительной бригады подозревают в краже макетов автоматов из помещения школы, сообщают в пресс-службе регионального МВД.

Директор образовательной организации рассказал полицейским, что во время ремонта из сейфа в спортзале пропали два макета АК-105.

Сумму ущерба заявитель оценил в 35 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению ранее судимого 25-летнего жителя Алтайского края, который делал ремонт в школе в составе строительной бригады. Он сознался в содеянном.

Молодой человек рассказал, что знал, где лежат ключи от сейфа, и забрал макеты из него в последний рабочий день. Хранить украденное он хотел у себя дома на видном месте как трофейное оружие.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Макеты изъяли.