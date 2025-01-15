На Алтае строитель украл из школы макеты автоматов, чтобы любоваться ими у себя дома
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело
15 января 2025, 13:15, ИА Амител
В Улаганском районе Республики Алтай рабочего строительной бригады подозревают в краже макетов автоматов из помещения школы, сообщают в пресс-службе регионального МВД.
Директор образовательной организации рассказал полицейским, что во время ремонта из сейфа в спортзале пропали два макета АК-105.
Сумму ущерба заявитель оценил в 35 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению ранее судимого 25-летнего жителя Алтайского края, который делал ремонт в школе в составе строительной бригады. Он сознался в содеянном.
Молодой человек рассказал, что знал, где лежат ключи от сейфа, и забрал макеты из него в последний рабочий день. Хранить украденное он хотел у себя дома на видном месте как трофейное оружие.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Макеты изъяли.
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