На Алтае суд оштрафовал энергетиков за "затяжную" установку счетчиков
Заявитель более года получал чужие счета за электричество
02 июня 2025, 22:30, ИА Амител
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал ПАО "Россети Сибирь" виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФАС по Алтайскому краю.
Энергетики затянули сроки установки счетчика для животноводческого комплекса "АлтанАгрос" в селе Зудилово Первомайского района.
"Вопрос не решался более года", – отметили в ведомстве.
Учет на этом объекте велся совместно с другими потребителями с помощью общего счетчика, что затрудняло точный расчет потребленной электроэнергии. В феврале 2023 года животноводческий комплекс направил заявку в "Россети Сибирь" для индивидуального счетчика, но за установленный шестимесячный срок его не поставили.
В процессе антимонопольного расследования выяснилось, что комплекс получал счета за электроэнергию, потребленную другим абонентом. В результате для "АлтанАгрос" произвели перерасчет на 1,9 млн рублей и установили индивидуальный счетчик.
18:21:07 07-06-2025
Надо было не на 100тр, а на миллион штрафовать, чтобы сопоставимо было ущербу!