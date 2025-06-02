На Алтае суд оштрафовал энергетиков за "затяжную" установку счетчиков

Заявитель более года получал чужие счета за электричество

02 июня 2025, 22:30, ИА Амител

Счетчик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал ПАО "Россети Сибирь" виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФАС по Алтайскому краю.

Энергетики затянули сроки установки счетчика для животноводческого комплекса "АлтанАгрос" в селе Зудилово Первомайского района.

"Вопрос не решался более года", – отметили в ведомстве.

Учет на этом объекте велся совместно с другими потребителями с помощью общего счетчика, что затрудняло точный расчет потребленной электроэнергии. В феврале 2023 года животноводческий комплекс направил заявку в "Россети Сибирь" для индивидуального счетчика, но за установленный шестимесячный срок его не поставили.

В процессе антимонопольного расследования выяснилось, что комплекс получал счета за электроэнергию, потребленную другим абонентом. В результате для "АлтанАгрос" произвели перерасчет на 1,9 млн рублей и установили индивидуальный счетчик.