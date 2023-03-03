На Алтае талыми водами затопило городскую улицу

Волны от проходящих машин поднимаются выше уровня бампера и при ударе даже заливают лобовое стекло

03 марта 2023, 19:31, ИА Амител

Улицу Социалистическую затопило в Бийске днём 3 марта. Согласно видео с места, которое опубликовали в сообществе "Бийск 22", волны от проходящих машин поднимаются выше уровня бампера и при ударе даже заливают лобовое стекло.

"Снова у нас повышенные требования по комфорту? Администрация просто бездействует!" – написал автор поста.

В комментариях местные жители предложили устраивать на этом участке весной заплыв байдарок, а один из водителей пожаловался, что оставил там подкрылок.