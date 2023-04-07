На Алтае тёща воткнула нож в зятя, опохмелявшегося во время разрезания торта

Супруге не понравилось желание мужа выпить, в итоге начался скандал, в который была вовлечена вся семья

07 апреля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае осудили женщину, воткнувшую нож в спину зятю, сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов региона.

Инцидент произошёл 1 января 2023 года в одном из сёл Рубцовского района. Мужчина утром хотел продолжить празднование Нового года.

"Его решение поправить с утра здоровье пивом не понравилось жене, с которой возник скандал. В этот момент тёща, собираясь разрезать торт для внучат, видя агрессивно настроенного мужчину и желая защитить свою дочь, воткнула кухонный нож в спину зятю", – говорится в сообщении.

Суд назначил тёще наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Мягкое наказание объяснили раскаянием и аморальным поведением пострадавшего.

Ранее на Алтае водитель скорой помощи застрелил тестя и тёщу.