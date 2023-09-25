На Алтае третьи сутки ищут ушедшего за грибами 77-летнего пенсионера

Волонтеры ведут поиски круглосуточно

25 сентября 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: vk.com/la_altay

В Алтайском крае разыскивают 77-летнего мужчину, который 23 сентября ушел за грибами в лес, сообщает алтайский поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Владимир Замоцный пропал в Смоленском районе возле поселка Линевского. Первым делом активисты обзвонили родственников и медучреждения, но безрезультатно. На поиски в лес отправились уже ночью.

"Работают на отклик. Кричат: "Дедаааа". И ждут, слушают лес. Нужно не пропустить малейший звук, он может оказаться критично важным", – говорится в сообщении.

Утром отработали большую территорию лесного массива. Поиск продолжили днем и вечером, и на следующий день.