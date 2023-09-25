На Алтае третьи сутки ищут ушедшего за грибами 77-летнего пенсионера
Волонтеры ведут поиски круглосуточно
25 сентября 2023, 17:19, ИА Амител
В Алтайском крае разыскивают 77-летнего мужчину, который 23 сентября ушел за грибами в лес, сообщает алтайский поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Владимир Замоцный пропал в Смоленском районе возле поселка Линевского. Первым делом активисты обзвонили родственников и медучреждения, но безрезультатно. На поиски в лес отправились уже ночью.
"Работают на отклик. Кричат: "Дедаааа". И ждут, слушают лес. Нужно не пропустить малейший звук, он может оказаться критично важным", – говорится в сообщении.
Утром отработали большую территорию лесного массива. Поиск продолжили днем и вечером, и на следующий день.
"Владимир Платонович не найден. Мы будем продолжать искать. Важна помощь местных жителей", – отметили в поисковом отряде.
17:54:21 25-09-2023
Теперь уже много насобирал