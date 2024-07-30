На Алтае три человека пострадали при лобовом столкновении двух иномарок
Среди травмированных есть ребенок
30 июля 2024, 10:15, ИА Амител
Три человека пострадали при столкновении двух иномарок в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 28 июля около 17:15 вблизи села Кызыл-Озек.
50-летний житель Горно-Алтайска за рулем Toyota Sienta во время обгона выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Nissan Pulsar под управлением 40-летней жительницы Майминского района.
"В результате ДТП в республиканскую больницу были доставлены водитель и два пассажира Nissan Pulsar – 9 и 19 лет, жительницы Майминского района. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
В отношении водителя Toyota Sienta вынесли определение о возбуждении административного дела и административном расследовании.
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