На Алтае три человека пострадали при лобовом столкновении двух иномарок

Среди травмированных есть ребенок

30 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Три человека пострадали при столкновении двух иномарок в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 28 июля около 17:15 вблизи села Кызыл-Озек.

50-летний житель Горно-Алтайска за рулем Toyota Sienta во время обгона выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Nissan Pulsar под управлением 40-летней жительницы Майминского района.

"В результате ДТП в республиканскую больницу были доставлены водитель и два пассажира Nissan Pulsar – 9 и 19 лет, жительницы Майминского района. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя Toyota Sienta вынесли определение о возбуждении административного дела и административном расследовании.