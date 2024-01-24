На Алтае трое мужчин хотели поймать кабаргу, но сами попались госинспекторам

В отношении сельчан возбудили уголовное дело

24 января 2024, 17:15, ИА Амител

Следы / Фото: МВД Республики Алтай

Трое жителей Кош-Агачского района Республики Алтай планировали поймать кабаргу при помощи металлических петель, но сами попались инспекторам Сайлюгемского национального парка.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, госинспекторы во время рейда нашли следы на границе двух охраняемых природных территорий, ведущие в Шавлинский заказник. Проследовав по ним, они нашли охотничий стан, в котором и находились трое местных жителей.

"В ходе разбирательства мужчины признались, что планировали незаконно добыть кабаргу. К моменту визита заповедного патруля подозреваемые установили три металлические петли. Кроме того, у них было обнаружено еще 28 опасных ловушек", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии на место прибыла следственно-оперативная группа сотрудников полиции, которая задокументировала факт противоправной деятельности. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о незаконной охоте по предварительному сговору.