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На Алтае туриста пришлось спасать после прогулки к "Вековой сосне"

Мужчину на носилках спустили до снегохода и довезли до машины скорой помощи

18 марта 2023, 07:42, ИА Амител

В Алтайском крае отдыхающий в одном из санаториев Белокурихи сломал ногу во время прогулки, сообщает в своём Telegram-канале региональное МЧС.

"Мужчина при прогулке в горной местности в районе "Вековой сосны" получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. На помощь незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС", – рассказали в ведомстве.

Спасатели наложили тугую повязку на ногу пострадавшему и на носилках спустили до снегохода. Затем довезли до машины скорой помощи, ожидавшей у подножья.

Комментарии 2

  • Скалолаз-домашний
    18 марта, Гость   Ответить
  • Эти парни герои, черт возьми!!!!
    18 марта, Гость   Ответить
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