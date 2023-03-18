На Алтае туриста пришлось спасать после прогулки к "Вековой сосне"

Мужчину на носилках спустили до снегохода и довезли до машины скорой помощи

18 марта 2023, 07:42, ИА Амител

















На Алтае спасли туриста / Фото: t.me/mchs_altkray

В Алтайском крае отдыхающий в одном из санаториев Белокурихи сломал ногу во время прогулки, сообщает в своём Telegram-канале региональное МЧС.

"Мужчина при прогулке в горной местности в районе "Вековой сосны" получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. На помощь незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС", – рассказали в ведомстве.

Спасатели наложили тугую повязку на ногу пострадавшему и на носилках спустили до снегохода. Затем довезли до машины скорой помощи, ожидавшей у подножья.