На Алтае убийцу учительницы приговорили к 19 годам тюрьмы

Молодой человек нанес пенсионерке не меньше 44 ударов ножом

21 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, который зарезал 65-летнюю учительницу, сообщили в региональной прокуратуре.

Убийство произошло 1 июня 2021 года. Мужчина, имея финансовые проблемы, пришел с ножом и в перчатках к дому потерпевшей, где напал на нее возле входной двери, нанеся холодным оружием не менее 44 ударов в разные части тела.

"От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого нападавший проник в дом, обыскал его и забрал имущество потерпевшей на общую сумму около 15 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

В Следкоме ранее сообщали, что убийцей учительницы оказался ее бывший 22-летний ученик. Преступление не могли раскрыть более полугода, поскольку злоумышленник не оставил следов.

На суде присяжные сочли, что злоумышленник не заслуживает снисхождения.

"Суд признал его виновным и осудил по п. "д", "з" ч. 2 ст. 105 ("Убийство с особой жесткостью, сопряженное с разбоем"), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего") и назначил по совокупности преступлений наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – говорится в сообщении.

При этом при рассмотрении дела установили, что отец осужденного ради него пытался воздействовать на одного из присяжных заседателей, который оказался его знакомым.

Успеха горожанин не сыскал, но за это его привлекли к уголовной ответственности за вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Железнодорожный районный суд Барнаула за это назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, но приговор в законную силу пока не вступил.