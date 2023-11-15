На Алтае ударят морозы до -18°С, а за ними опять начнется оттепель

Синоптики рассказали о новых природных аномалиях, которые ждут регион в конце ноября

15 ноября 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После оттепели синоптики в Алтайском крае прогнозируют похолодание, которое придет в регион с 19 ноября: к вечеру температуры упадут до +1...-4°С, пойдет мокрый снег и снег. Также поднимется ветер, местами его порывы могут достигать 15-20 м/с, на дорогах будет гололед, а на проводах возможно отложение мокрого снега.

Есть вероятность, что в ночь на понедельник погода перейдет в штормовую: температура воздух понизится до -8...-13, а местами до -18°С. Не исключен обрыв линий электропередачи. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Ветер и осадки прекратятся днем 20 ноября. Термометры покажут в пределах -3...-8°С. И такая спокойная и умеренно-морозная погода сохранится до среды.

А 22 ноября ее характер может снова кардинально поменяться. В регионе вновь ожидается кратковременная волна тепла. С ней дневные температуры в среду и четверг станут положительными, а ночью будут колебаться около 0°С. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега, заключила Людмила Сырых.