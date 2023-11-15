На Алтае ударят морозы до -18°С, а за ними опять начнется оттепель
Синоптики рассказали о новых природных аномалиях, которые ждут регион в конце ноября
15 ноября 2023, 07:50, ИА Амител
После оттепели синоптики в Алтайском крае прогнозируют похолодание, которое придет в регион с 19 ноября: к вечеру температуры упадут до +1...-4°С, пойдет мокрый снег и снег. Также поднимется ветер, местами его порывы могут достигать 15-20 м/с, на дорогах будет гололед, а на проводах возможно отложение мокрого снега.
Есть вероятность, что в ночь на понедельник погода перейдет в штормовую: температура воздух понизится до -8...-13, а местами до -18°С. Не исключен обрыв линий электропередачи. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
Ветер и осадки прекратятся днем 20 ноября. Термометры покажут в пределах -3...-8°С. И такая спокойная и умеренно-морозная погода сохранится до среды.
А 22 ноября ее характер может снова кардинально поменяться. В регионе вновь ожидается кратковременная волна тепла. С ней дневные температуры в среду и четверг станут положительными, а ночью будут колебаться около 0°С. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега, заключила Людмила Сырых.
08:02:28 15-11-2023
"Пойдет мокрый снег и снег" - это чтобы хорошо понятно было, что СНЕГ и еще раз СНЕГ)))), для тех, кто не понял с первого раза.
17:56:12 15-11-2023
Анна (08:02:28 15-11-2023) "Пойдет мокрый снег и снег" - это чтобы хорошо понятно было,... Бывает мокрый снег, а бывает обычный .
08:04:22 15-11-2023
Хватит уже звездеть, то -30 теперь хоть поменьше.......идите лучше физически работать раз мозгом не умеете...
08:18:49 15-11-2023
Если вспомнить, эти прогнозисты обещали в третьем квартале ноября морозы, далеко за - 30
14:24:05 15-11-2023
Ага, немного запарили уже эти прогнозисты. Что только не обещали на ноябрь, а в итоге солнце, тепло. Лучше бы просто ничего не говорили.
17:48:35 15-11-2023
Пора их в отпуск отправить без содержания! 🚩😉